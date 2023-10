El telescopi espacial James Webb descobreix signes de carboni a la lluna Europa de Júpiter

El telescopi espacial James Webb (JWST), el telescopi espacial més avançat, ha fet un descobriment important sobre la lluna Europa de Júpiter. Europa ha estat durant molt de temps un tema d'interès pel seu potencial per donar suport a la vida extraterrestre, especialment pel seu oceà subterrània.

En un estudi recent, el JWST ha trobat signes intrigants de presència de carboni a Europa. El carboni es considera la base de la vida tal com l'entenem. Aquest descobriment s'afegeix al creixent conjunt d'evidències que suggereixen que Europa podria ser habitable, la qual cosa la converteix en un objectiu principal per a futures missions per buscar signes de vida més enllà de la Terra.

Es creu que l'oceà subterrània d'Europa està format per aigua salada, que té el potencial d'acollir vida. La presència de carboni augmenta encara més la probabilitat de donar suport als processos biològics. Els compostos basats en carboni són crucials per a la formació de molècules orgàniques complexes, que són elements fonamentals per a la vida tal com la coneixem.

Les observacions del JWST proporcionen informació valuosa sobre la composició i l'habitabilitat potencial d'Europa. Mitjançant l'estudi de la composició química de la Lluna, els científics esperen desentranyar-ne els misteris i determinar si realment podria ser la llar de la vida.

Aquest descobriment prepara l'escenari per a futures missions a Europa, com ara l'Europa Clipper de la NASA, que està previst per al seu llançament a la dècada de 2020. La nau espacial investigarà la superfície i el subsòl d'Europa, recopilant dades detallades sobre la seva composició i potencial per a la vida.

La recerca de vida extraterrestre continua sent una àrea d'exploració fascinant i important. El descobriment del carboni a Europa obre noves possibilitats i augmenta la nostra curiositat pel potencial de la vida més enllà del nostre planeta. A mesura que la humanitat aprofundeix en els misteris de l'univers, ens acostem a respondre la pregunta mil·lenària: estem sols?

