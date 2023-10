L'estudi confirma que el nucli intern de la Lluna és sòlid, semblant al ferro

Un estudi recent realitzat per un equip d'investigadors ha determinat de manera concloent que el nucli intern de la Lluna és sòlid, amb una densitat similar a la del ferro. Aquesta troballa posa fi a un debat de llarg temps entre els científics sobre l'estat del nucli interior de la Lluna i contribueix a una millor comprensió de la història de la Lluna i la del Sistema Solar.

Utilitzant dades sísmiques, l'equip va analitzar la composició interior de la Lluna i va trobar que les ones acústiques generades pels terratrèmols poden proporcionar informació valuosa sobre la seva estructura interior. Tanmateix, la resolució de les dades sísmiques recollides durant la missió Apol·lo va ser insuficient per determinar amb precisió l'estat del nucli interior. Els models existents van suggerir que fos possible un nucli intern sòlid i un nucli totalment fluid.

Per resoldre el debat, els investigadors van recopilar dades de missions espacials i experiments amb làser lunar per crear un perfil complet de les característiques de la Lluna. Van realitzar models amb diferents tipus de nucli per determinar la millor coincidència per a les dades d'observació.

L'estudi va fer diversos descobriments importants. En primer lloc, els models que s'alineaven estretament amb les propietats conegudes de la Lluna van indicar un bolcat actiu dins del seu mantell. Aquesta activitat implica que un material més dens es desplaça cap al centre mentre que el material menys dens puja cap amunt, explicant la presència de certs elements a les regions volcàniques.

A més, l'equip va trobar que el nucli de la Lluna s'assembla al de la Terra, amb una capa de fluid exterior i un nucli intern sòlid. Segons el seu model, el nucli exterior té un radi d'aproximadament 362 quilòmetres (225 milles), mentre que el nucli interior té un radi d'uns 258 quilòmetres (160 milles), que representa al voltant del 15 per cent del radi total de la Lluna. Es va trobar que la densitat del nucli intern era d'uns 7,822 quilograms per metre cúbic, similar a la densitat del ferro.

Curiosament, un estudi anterior l'any 2011 dirigit per la científica planetària Marshall de la NASA Renee Weber va arribar a una conclusió similar utilitzant tècniques sismològiques avançades. L'equip va descobrir proves d'un nucli interior sòlid amb un radi d'uns 240 quilòmetres i una densitat d'aproximadament 8,000 quilograms per metre cúbic.

Els investigadors consideren que els seus resultats són una confirmació de les troballes anteriors, donant suport encara més a l'existència d'un nucli semblant a la Terra a la Lluna. Aquest descobriment també té importància per entendre l'evolució de la Lluna, especialment pel que fa al seu camp magnètic, que va començar a disminuir fa uns 3.2 milions d'anys.

Amb plans per tornar a la Lluna en un futur proper, hi ha esperança per a la verificació sísmica d'aquestes troballes. L'estudi, publicat originalment a Nature, proporciona informació valuosa sobre l'estructura interna de la Lluna i el seu paper en la configuració del Sistema Solar primerenc.

Fonts:

- Naturalesa