Nova missió: Chandrayaan-4 té com a objectiu recuperar mostres de sòl lunar

Pune: A partir de l'èxit de Chandrayaan-3, l'Organització Índia d'Investigació Espacial (ISRO) ha posat els seus ulls en la propera missió lunar, Chandrayaan-4, amb l'ambiciós objectiu de recuperar mostres de sòl de la Lluna. Aquest anunci l'ha fet Nilesh Desai, el director del Centre d'Aplicacions Espacials (SAC/ISRO) durant la cerimònia del 62è dia de la fundació de l'Institut Indi de Meteorologia Tropical a Pune.

La missió Chandrayaan-4 implicarà un retorn de mostra lunar, marcant una fita important en l'exploració espacial. Amb l'objectiu de recuperar mostres de la superfície lunar, ISRO pretén aconseguir aquesta gesta en els propers cinc o set anys. El pla implica un procés d'aterratge similar al de Chandrayaan-3, amb el mòdul central acoblant amb el mòdul en òrbita abans de separar-se prop de l'atmosfera terrestre. Aleshores, el mòdul de reentrada portarà la preciosa càrrega del sòl i la roca de la lluna de tornada a la Terra.

Nilesh Desai va expressar la necessitat de dos vehicles de llançament per executar la missió amb èxit. Els mòduls es dividirien en mòdul de transferència (TM), mòdul d'aterratge (LM), mòdul d'ascens (AM) i mòdul de reentrada (RM). TM i RM es col·locarien a l'òrbita lunar, mentre que TM i LM baixarien per recollir la mostra. S'estan duent a terme tecnologies avançades i una planificació acurada per garantir la viabilitat d'aquesta missió.

A més de Chandrayaan-4, ISRO també col·labora amb l'agència espacial japonesa, JAXA, en el projecte Lunar Polar Exploration (LuPEX). Aquesta associació reflecteix el compromís d'ambdues agències per fomentar la comprensió científica i l'exploració més enllà de la Terra.

Amb Chandrayaan-4, l'Índia pretén fer un salt de gegant en l'exploració lunar recuperant mostres valuoses de la superfície de la Lluna. Aquesta missió no només contribuirà als avenços científics, sinó que també crearà noves fronteres en la investigació espacial i les col·laboracions.

