Celebracions de la Setmana Mundial de l'Espai 2023 a l'Índia: explorant l'espai i l'emprenedoria

L'Organització Índia d'Investigació Espacial (ISRO) acollirà diversos esdeveniments per celebrar la Setmana Mundial de l'Espai (WSW) 2023 a la capital de l'estat. WSW, que se celebra a tot el món del 4 al 10 d'octubre de cada any, commemora el llançament de l'Sputnik, el primer satèl·lit artificial, i la implementació del Tractat de l'Espai Exterior. El tema d'aquest any per a WSW és 'Espai i emprenedoria'.

Per implicar els estudiants i el públic en activitats relacionades amb l'espai, el Vikram Sarabhai Space Center (VSSC), el Liquid Propulsion Systems Center (LPSC) i la ISRO Inertial Systems Unit (IISU) s'han unit per organitzar els esdeveniments WSW a l'Índia. Un dels fets més destacats és un qüestionari interescolar de Kerala sobre el tema "Espai", amb la ronda preliminar en línia el 30 de setembre i les rondes finals al VSSC el 7 d'octubre.

La divulgació pública és un component clau de la celebració, i s'han programat diverses activitats. El 7 d'octubre s'organitzarà un programa de familiarització ciutadana, específicament per als residents de Kerala majors de 55 anys. Els participants tindran l'oportunitat de presenciar el llançament d'un coet sonor, visitar el museu espacial i interactuar amb els científics de l'ISRO.

A més, s'organitzarà una jornada de portes obertes perquè els estudiants i el públic exploren el món de la ciència espacial. Els coets sonors de la classe Rohini es llançaran els dies 6 i 7 d'octubre a les 11.45 h. Això donarà als assistents l'oportunitat de presenciar de prop el poder d'aquests coets.

A més, els científics de l'ISRO oferiran conferències sobre diversos temes basats en l'espai durant la celebració d'una setmana. Aquesta activitat té com a objectiu inspirar i educar la comunitat estudiantil.

Juntament amb les celebracions, el VSSC, LPSC, IISU i l'Institut Indi de Ciència i Tecnologia Espacials (IIST) realitzaran un taller d'un dia sobre "Espai i emprenedoria". El taller comptarà amb conferències convidades d'experts d'ISRO, el Centre Nacional de Promoció i Autorització de l'Espai de l'Índia (IN-SPACe), Kerala Space Park i empreses emergents d'èxit.

Les celebracions de la Setmana Mundial de l'Espai 2023 a l'Índia prometen ser una exploració emocionant de l'espai i l'emprenedoria. Amb una sèrie d'activitats dirigides a estudiants, públic i fins i tot aspirants a emprenedors, aquest esdeveniment pretén fomentar l'interès i el compromís en el camp de la ciència espacial.

