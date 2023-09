L'Índia llança amb èxit la nau espacial Aditya-L1 per estudiar el Sol

El 2 de setembre, l'Organització Índia d'Investigació Espacial (ISRO) va llançar la nau espacial Aditya-L1, marcant la primera missió d'observatori solar de l'Índia. La nau espacial va començar el seu viatge de 110 dies al punt Lagrange-1 del sistema Sol-Terra després d'una maniobra d'inserció trans-Lagrangean reeixida. Aquesta maniobra va empènyer la nau fora de l'òrbita de la Terra i cap a una trajectòria cap al punt L1 Sol-Terra.

Els punts de Lagrange, tal com els defineix la NASA, són posicions a l'espai on les forces gravitatòries d'un sistema de dos cossos com el Sol i la Terra produeixen regions millorades d'atracció i repulsió. Aquests punts poden ser utilitzats per les naus espacials com a "punts d'aparcament" per romandre en una posició fixa amb un consum mínim de combustible.

La nau espacial Aditya-L1 es col·locarà en una òrbita d'halo al voltant de L1, que es troba aproximadament a 1.5 milions de km de la Terra, que constitueix només l'1% de la distància Terra-Sol. Aquesta posició estratègica garantirà observacions ininterrompudes del Sol, permetent als científics de l'Índia obtenir noves idees sobre el centre del nostre sistema solar.

Les transferències reeixides de la trajectòria d'ISRO cap a altres cossos celestes o ubicacions a l'espai han demostrat la seva experiència en l'exploració espacial. Aquesta missió segueix les exitoses expedicions anteriors d'ISRO al sol i la lluna.

La nau espacial Aditya-L1 passarà almenys els propers cinc anys estudiant diversos aspectes del Sol des de la seva òrbita al voltant de L1. Aquesta investigació dedicada contribuirà a la nostra comprensió del Sol i el seu impacte a la Terra. La missió representa una fita important per als esforços d'exploració espacial de l'Índia i obre les portes per a nous avenços científics.

En general, l'èxit del llançament i la transferència de trajectòria de la nau espacial Aditya-L1 marquen un assoliment important per a l'agència espacial de l'Índia, ISRO. Aquesta missió permetrà als científics indis reunir dades valuoses sobre el Sol i aprofundir en la nostra comprensió del centre del nostre sistema solar.

Fonts:

- Organització Índia de Recerca Espacial (ISRO)

- Administració Nacional d'Aeronàutica i Espai (NASA)