El futur de les missions de ciència planetària d'ISRO: explorant Venus, Mart i més

ISRO, l'Organització Índia d'Investigació Espacial, lidera el desenvolupament de capacitats domèstiques per a missions de ciència planetària als cossos celestes del nostre sistema solar. Amb la col·laboració d'institucions acadèmiques d'arreu de l'Índia, ISRO està planejant una sèrie de missions per descobrir els secrets dels mons rocosos del sistema solar interior.

Entre aquestes missions hi ha plans per explorar Venus i Mart, dos planetes veïns molt diferents entre si. Mart, amb la seva atmosfera tènue, ha mostrat evidències d'aigua antiga a la seva superfície, cosa que suggereix que tenia una atmosfera espessa en el passat. La Terra, en canvi, és un planeta pròsper amb una atmosfera espessa i abundant aigua líquida, el que el converteix en l'únic planeta conegut que alberga vida.

Venus, però, és inhòspit per a la vida tal com la coneixem. Té una atmosfera extremadament espessa plena de condicions ambientals tòxiques. La superfície del planeta està enfosquida pels núvols d'àcid sulfúric, cosa que dificulta l'estudi. La major part de l'aigua de Venus també ha desaparegut, deixant els científics desconcertats sobre el seu parador.

Per entendre millor aquests planetes rocosos i obtenir una visió del futur de la Terra, ISRO està planejant dues missions clau. La primera és la missió Shukrayaan, també coneguda com la missió Venus Orbiter, que té com a objectiu investigar Venus i descobrir els seus secrets ocults. La missió estudiarà els núvols, l'atmosfera exterior i la superfície del planeta mitjançant una varietat d'instruments, inclòs el radar.

La segona missió és Mangalyaan 2, el seguiment de l'exitosa missió Mars Orbiter d'ISRO. Si bé l'objectiu principal de la primera missió era demostrar les capacitats d'arribar a Mart, Mangalyaan 2 se centrarà en l'exploració científica. Això inclou l'estudi de l'activitat geològica a Mart, com ara les dunes de sorra i les caigudes de roques, utilitzant una combinació d'instruments com una càmera hiperespectral i un radar.

Mitjançant l'estudi d'aquests planetes, ISRO espera obtenir una millor comprensió de l'evolució dels cossos planetaris i els factors que fan que la Terra sigui habitable. Aquest coneixement podria permetre als humans intervenir si cal per evitar que la Terra esdevingui com Mart o Venus en el futur.

Fonts:

NASA/News9 - Crèdit d'imatge

ISRO - Crèdit d'imatge