ISRO realitzarà una prova d'avortament en vol per al sistema d'escapada de la tripulació de Gaganyaan

ISRO, l'Organització Índia d'Investigació Espacial, té previst dur a terme una prova d'avortament en vol del sistema d'escapament de la tripulació per al seu programa de vol espacial humà Gaganyaan. La prova es realitzarà a finals d'octubre amb un vehicle de prova desenvolupat específicament per a aquest propòsit. El director del Centre Espacial Vikram Sarabhai, S Unnikrishnan Nair, va esmentar que els preparatius estan en marxa, amb tots els sistemes de vehicles ja a Sriharikota, el principal port espacial de l'Índia. El muntatge final està en curs i l'equip s'està preparant per al llançament.

El sistema d'escapament de la tripulació es considera el component més crucial de la missió Gaganyaan. El proper llançament del vehicle de prova, TV-D1, marcarà la primera de les quatre missions d'avortament previstes per al programa. La seguirà la missió TV-D2 i la primera missió sense tripulació de Gaganyaan (LVM3-G1). També es preveuen més missions de prova de vehicles i una missió amb una càrrega útil robòtica. La missió tripulada es basarà en els resultats d'aquestes missions de prova reeixides.

El vehicle de prova és un coet de propulsió líquida d'una sola etapa dissenyat per validar el rendiment del sistema d'escapament de la tripulació a diferents números de Mach crítics. Tanmateix, Nair va esmentar que també es pot utilitzar per a altres finalitats, com ara el turisme espacial. El vehicle arribarà a condicions transòniques, travessant Mach número u i assolint una altitud d'uns 12 km. El sistema d'evacuació s'activarà, impulsant el vehicle a uns 20 km, moment en què s'alliberarà el mòdul de la tripulació.

El Mòdul de la tripulació a Gaganyaan és un espai habitable amb un entorn semblant a la Terra per a la tripulació. Consta d'una estructura interior metàl·lica a pressió i una estructura externa sense pressió amb un sistema de protecció tèrmica. Allotja interfícies de la tripulació, sistemes de suport vital, aviònica i sistemes de desacceleració. El projecte Gaganyaan té com a objectiu demostrar la capacitat de l'Índia per enviar una tripulació de dos o tres membres a una òrbita circular d'aproximadament 400 km al voltant de la Terra per a una missió d'un a tres dies. Aleshores, la tripulació tornarà a la Terra amb seguretat aterrant en un lloc designat a les aigües del mar Índic. La missió Gaganyaan es llançarà mitjançant l'Human Rated LVM3 (HLVM3), una configuració del coet LVM3 especialment modificada per complir els requisits de qualificació humana.

Font: PTI