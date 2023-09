Descobriment emocionant: diòxid de carboni trobat a la lluna Europa de Júpiter

Els astrònoms han fet un descobriment innovador amb l'ajuda del telescopi espacial James Webb, identificant el diòxid de carboni a la superfície gelada de la lluna de Júpiter, Europa. Aquesta troballa podria tenir implicacions significatives per a la recerca de vida extraterrestre. El diòxid de carboni detectat probablement es va originar en un oceà subterrani sota la superfície gelada d'Europa, en lloc de ser introduït de fonts externes com els meteorits. La presència de carboni suggereix que l'oceà d'Europa podria albergar l'element essencial per a la vida.

Les dades del telescopi també van revelar que el diòxid de carboni és més abundant en una regió específica coneguda com Tara Regio, que és relativament jove en termes geològics i té un gel superficial alterat. Observacions anteriors amb el telescopi Hubble ja havien indicat la presència de sal derivada de l'oceà a Tara Regio. El recent descobriment de diòxid de carboni recolza encara més la hipòtesi que prové de l'oceà intern d'Europa.

Geronimo Villanueva, del Goddard Space Flight Center de la NASA, explica la importància d'entendre la química de l'oceà d'Europa. "A la Terra, a la vida li agrada la diversitat química: com més diversitat, millor", diu. "Som una vida basada en carboni. Entendre la química de l'oceà d'Europa ens ajudarà a determinar si és hostil a la vida tal com la coneixem, o si pot ser un bon lloc per a la vida".

Europa s'ha considerat durant molt de temps un dels principals candidats per acollir vida al nostre sistema solar. De fet, la NASA està planejant la missió Europa Clipper, prevista per al seu llançament el 2024, per explorar aquesta lluna amb detall. La missió implicarà diversos sobrevols d'Europa, recopilant dades extenses mitjançant un conjunt d'instruments. Té com a objectiu proporcionar informació valuosa sobre l'habitabilitat potencial de l'oceà d'Europa i avaluar la possibilitat de trobar vida extraterrestre.

Aquest descobriment de diòxid de carboni a Europa és un apassionant pas endavant en la nostra comprensió d'aquesta intrigant lluna. Reforça la creença que Europa té un potencial important per donar suport a la vida i posa de manifest la necessitat d'explorar més per desvetllar els misteris d'aquest món gelat.

Font: News18.com