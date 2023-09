La sorprenent i limitada oferta d'heli

Resum: L'heli, un element versàtil i únic, és cada cop més escàs a la Terra. Tot i ser el segon element més abundant de l'univers, la seva raresa al nostre planeta es deu a la seva lleugeresa que fa que s'escapi a l'espai exterior. L'heli s'obté principalment com a subproducte durant l'extracció de gas natural. La seva capacitat de mantenir-se extremadament fred el fa inestimable per a diverses aplicacions, com ara refredar màquines de ressonància magnètica i alimentar coets espacials. La demanda d'heli és àmplia, procedent d'indústries com la NASA, farmacèutica i el Departament de Defensa. La Reserva Federal d'Heli dels EUA, responsable de subministrar el 40% de l'heli mundial, s'enfronta a un futur incert, ja que aviat es podria vendre a la indústria privada. Altres països amb fonts importants d'heli inclouen Qatar, Tanzània i Algèria. Les estimacions varien pel que fa al subministrament d'heli restant, amb prediccions que van des de tan sols 10 anys fins a 200 anys. L'impacte potencial en les indústries podria ser significatiu, agreujat per la naturalesa volàtil dels preus de l'heli.

L'heli, un element preferit pels nens pel seu efecte de veu aguda, posseeix moltes qualitats i aplicacions sorprenents. No obstant això, malgrat la seva prevalença a l'univers, l'heli és cada cop més escàs a la Terra. Aquesta escassetat s'atribueix a la seva capacitat per escapar de l'atmosfera terrestre a causa de la seva lleugeresa, la qual cosa la converteix en l'únic recurs no renovable. La producció d'heli es produeix mitjançant la desintegració natural de l'urani i el tori radioactius, un procés que dura milers de milions d'anys.

Actualment, la major part de l'heli es recull de les bosses de gas natural subterrànies com a subproducte del procés d'extracció de gas natural. No obstant això, a causa de la seva lleugeresa, qualsevol heli escapat finalment sura a la vora de la nostra atmosfera i és emportat pels vents solars. La Reserva Federal d'Heli dels EUA, que subministra el 40% de l'heli del món, s'enfronta a un futur incert, ja que aviat es podria vendre a la indústria privada.

Les propietats úniques de l'heli, especialment la seva capacitat de mantenir-se extremadament fred amb el punt d'ebullició més baix de qualsevol element, el fan indispensable per a diverses aplicacions. S'utilitza per refredar imants superconductors en màquines de ressonància magnètica i com a font de combustible per a coets espacials. El Gran Col·lisionador d'Hadrons de Suïssa, per exemple, requereix 120 tones mètriques d'heli per setmana per funcionar.

La demanda d'heli és àmplia entre les indústries. La NASA i SpaceX depenen de l'heli per als coets de combustible líquid, mentre que la indústria farmacèutica i el Departament de Defensa també en depenen molt. L'oferta limitada i el futur incert de l'heli plantegen reptes importants per a aquestes indústries.

Les estimacions sobre el subministrament d'heli restant varien, amb prediccions que van des de tan sols 10 anys fins a 200 anys. Alguns experts subratllen la necessitat d'augmentar els esforços en el reciclatge d'heli per allargar la seva vida útil. Les conseqüències potencials per a les indústries són profundes, tenint en compte la naturalesa volàtil dels preus de l'heli.

En conclusió, l'escassetat d'heli a la Terra i el seu paper essencial en diverses indústries posen de manifest la urgència d'un ús responsable i esforços de reciclatge. La incertesa que envolta la Reserva Federal d'heli i les limitades fonts d'heli d'altres països fan que sigui crucial que els investigadors i els responsables polítics abordin l'oferta i la demanda futures d'aquest element inestimable.

Definicions:

– Heli: Un element químic amb nombre atòmic 2, conegut per la seva lleugeresa, baix punt d'ebullició i diverses aplicacions en indústries com l'exploració espacial i la imatge mèdica.

– MRI: Ressonància magnètica, una tècnica d'imatge mèdica que utilitza camps magnètics forts i ones de ràdio per crear imatges detallades de les estructures internes del cos.

– Reserva Federal d'heli: establerta als EUA als anys 1920 per subministrar heli als dirigibles, és responsable d'una part important del subministrament mundial d'heli.

