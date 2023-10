Caminada del goril·la: un exercici divertit i eficaç per a la força del nucli

La caminada del goril·la és un exercici fantàstic que pot afegir intensitat a la vostra rutina d'entrenament i ajudar a augmentar la força i l'estabilitat del nucli. Enganxa tot el cos, centrant-se en els abdominals i les espatlles, donant com a resultat abdominals ben definits i espatlles més grans. La millor part és que es pot fer a qualsevol lloc, sense necessitat d'equip de gimnàs.

Aquest article us guiarà sobre com fer la caminada del goril·la correctament i parlarà dels seus beneficis.

Per realitzar la caminada del goril·la, comença assegut en posició ajupit amb les dues mans a terra i els turmells doblegats. Empenyeu-vos cap endavant utilitzant només els palmells i els peus mentre manteniu la pelvis baixa i les cames doblegades. Podeu caminar en línia recta o lateralment per a una variació més avançada. Intenta fer 10-15 repeticions durant 2-3 minuts per obtenir tots els beneficis de l'exercici.

La caminada del goril·la no només s'adreça als músculs abdominals i als bíceps, sinó que també proporciona una gran cremada a la regió de l'estómac, que pot ajudar a cremar i triturar greixos.

Alguns dels músculs clau treballats durant la caminada del goril·la inclouen el quàdriceps, els músculs centrals, els supinadors, els flexors del canell i els músculs del nucli dorsal. Aquests músculs són essencials per a l'estabilitat, l'equilibri i la força general.

Hi ha diversos avantatges per incorporar la caminada del goril·la a la vostra rutina de fitness. En primer lloc, millora la coordinació corporal i mental, ja que mantenir l'equilibri i l'estabilitat és crucial durant l'exercici. També proporciona un entrenament cardiovascular, augmentant la freqüència cardíaca i millorant el sistema cardiovascular. A més, la caminada del goril·la augmenta la força i la resistència generals dirigint-se tant a la part superior com a la inferior del cos. Finalment, afavoreix la flexibilitat i l'estirament, que sovint es passen per alt en l'entrenament muscular, però que són importants per a la definició muscular general.

En imitar el moviment de caminar dels goril·les, el passeig dels goril·les ens recorda la nostra connexió amb el regne animal i els nostres avantpassats. Aquest exercici mostra la importància d'observar i imitar els moviments naturals per assolir els nostres objectius de fitness.

