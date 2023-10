La recerca de la força i la lleugeresa: els científics creen un supermaterial que combina ADN i vidre

Els científics han aconseguit un avenç en la ciència dels materials combinant la força de l'ADN amb la puresa del vidre, donant lloc a un supermaterial cinc vegades més lleuger i quatre vegades més resistent que l'acer. Aquest nou material, creat per investigadors de la Universitat de Connecticut, la Universitat de Columbia i el Brookhaven National Lab, està sent aclamat com el material "més fort conegut" per la seva densitat.

El repte de trobar un material que posseeixi força i lleugeresa sempre ha estat difícil. Tanmateix, aquest equip d'investigadors ha demostrat que aquestes dues qualitats no s'exclouen mútuament. Inspirats en l'armadura d'Iron Man, els científics van intentar crear un material prou lleuger per volar, però també prou fort per resistir els atacs enemics.

El secret d'aquest supermaterial rau a aprofitar la força inherent del vidre. Tot i que el vidre pot ser fràgil en la seva forma convencional, pot suportar immenses pressions quan està en el seu estat més pur i impecable. Mitjançant l'ús de partícules de vidre de mida nanomètrica que són més lleugeres que la majoria de metalls i ceràmiques, les estructures fetes amb aquest vidre verge es tornen potents i lleugeres.

Per donar forma a les partícules de vidre en un marc 3D, els investigadors van recórrer a l'ADN com a bastida. Van crear un marc d'ADN autoassemblable que actua com un esquelet sobre el qual s'aplica un recobriment de vidre. Aquest delicat equilibri entre la bastida d'ADN i el recobriment de vidre dóna com a resultat un material resistent però lleuger, aconseguint forces i densitats sense precedents.

Tot i que es necessita més investigació abans que aquesta tecnologia es pugui emprar, els investigadors ja estan planejant crear materials encara més forts incorporant ceràmica de carbur o alterant l'estructura de l'ADN. Les possibilitats d'aquesta tecnologia són immenses, i fins i tot pot conduir al desenvolupament d'una armadura corporal semblant al vestit d'Iron Man.

Els resultats d'aquest estudi es van publicar a la revista Cell Reports Physical Science.

