Nucli de ferro sòlid de la Terra: sorprenentment suau i mal·leable

S'ha trobat que el nucli de ferro sòlid de la Terra, situat a uns 5,100 quilòmetres sota els nostres peus, posseeix propietats inesperades. Contràriament a la suposició anterior d'un nucli llis i rígid, estudis recents han revelat que l'esfera més interna del nostre planeta en realitat té una textura i presenta qualitats similars als metalls tous com el plom. Els investigadors creuen ara que han descobert el motiu d'aquesta suavitat: el moviment dels àtoms dins del nucli.

Científics de la Universitat de Sichuan a la Xina, juntament amb col·legues dels Estats Units, van realitzar simulacions per ordinador i experiments de laboratori per investigar el comportament dels àtoms de ferro dins del nucli intern de la Terra. Van trobar que els àtoms de ferro tancats a l'estructura de gelosia hexagonal del nucli canvien de posició sense pertorbar l'estructura metàl·lica subjacent. Aquest moviment atòmic permet que el nucli es torni més mal·leable i menys rígid, fent-lo més feble davant les forces de tall.

L'equip va utilitzar un superordinador i un algorisme d'aprenentatge automàtic per simular un entorn atòmic més gran de més de 10,000 àtoms, proporcionant una visió més completa de la dinàmica de la gelosia. Les dades dels experiments de laboratori d'alta pressió i temperatura, que replicaven les condicions del nucli interior de la Terra, es van incorporar a les simulacions. Els resultats van mostrar que els àtoms de ferro experimenten un moviment col·lectiu, on un àtom salta de la seva posició d'equilibri i empeny els seus àtoms veïns. Aquesta difusió es produeix ràpidament durant picosegons sense interrompre l'estructura de la gelosia, permetent que el nucli de ferro es comporti com un sòlid extremadament suau.

És important tenir en compte que aquestes troballes es basen en càlculs teòrics, ja que els científics no poden mostrejar directament el nucli interior de la Terra. Tanmateix, s'alineen bé amb les observacions sísmiques. Aquesta investigació posa de manifest els mecanismes fonamentals que contribueixen als processos dinàmics i a l'evolució del nucli interior de la Terra.

