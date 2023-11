La nova tècnica d'imatge per ultrasons permet l'observació en temps real dels macròfags en acció

Els científics de Penn State han desenvolupat un mètode innovador basat en bombolles que permet l'observació en temps real dels macròfags, un tipus essencial de cèl·lula immunitària, dins del teixit dels mamífers mitjançant la tecnologia d'imatges per ultrasons. Els macròfags tenen un paper crucial en el nostre sistema immunitari, superant la bretxa entre la immunitat innata i adaptativa i ajudant en funcions com la lluita contra les infeccions i la promoció de la regeneració dels teixits. Tanmateix, fins ara, visualitzar les seves activitats dins del cos ha estat un repte.

Tradicionalment, l'ecografia no ha aconseguit diferenciar els macròfags d'altres cèl·lules, ja que es comporten de manera similar. Per superar aquesta limitació, els investigadors de Penn State van idear un agent de contrast mitjançant nanoemulsions, que són petites gotes d'oli que reflecteixen les ones sonores d'ultrasò de manera eficient. Aquestes nanoemulsions es van introduir als macròfags, que els van interioritzar. Quan es van sotmetre a ones d'ultrasons, les gotes van patir un canvi de fase, formant bombolles de gas que proporcionaven el contrast d'imatge necessari per distingir els macròfags de les cèl·lules circumdants.

En un experiment de prova de concepte utilitzant mostres de teixit porcí, l'equip va visualitzar amb èxit els macròfags en temps real. Aquesta tècnica d'imatge innovadora podria avançar en la nostra comprensió de com funciona el sistema immunitari i com progressen les malalties, així com ajudar en el desenvolupament de teràpies cel·lulars més efectives.

Les aplicacions futures d'aquesta tecnologia poden estendre's més enllà dels macròfags a altres tipus de cèl·lules immunitàries i el seguiment de l'acumulació de placa a les artèries. Els investigadors també pretenen col·laborar amb investigadors d'immunologia interessats a utilitzar aquesta tècnica per als seus estudis.

Aquest nou mètode d'imatge per ultrasons és molt prometedor per alliberar tot el potencial de les teràpies de macròfags per a diverses condicions de salut, com ara càncer, trastorns autoimmunes, infeccions i danys als teixits. En proporcionar una visió en temps real de les activitats cel·lulars dins del cos, els investigadors poden obtenir informació valuosa sobre la progressió de la malaltia i els mecanismes de curació, donant lloc a estratègies de tractament més efectives.

Preguntes més freqüents (FAQ)

Què són els macròfags?

Els macròfags són un tipus de cèl·lula immune que té un paper crucial en diverses funcions del sistema immunitari, com ara detectar i eliminar patògens, promoure la cicatrització de ferides i regular les respostes immunes.

Quina és la importància de visualitzar els macròfags en temps real?

La visualització en temps real dels macròfags permet als investigadors observar les seves activitats dins del cos, proporcionant informació sobre la progressió de la malaltia i els mecanismes de curació. Aquesta informació pot contribuir al desenvolupament de teràpies més efectives per a condicions com el càncer, els trastorns autoimmunes, les infeccions i el dany dels teixits.

Com funciona la nova tècnica d'ecografia?

La tècnica consisteix a introduir nanoemulsions, petites gotes d'oli, als macròfags. Sota ones d'ultrasò, aquestes gotes pateixen un canvi de fase, formant bombolles de gas que es poden detectar i distingir de les cèl·lules circumdants, permetent l'observació en temps real dels macròfags del teixit dels mamífers.

Quines són les aplicacions futures d'aquesta tecnologia?

Els investigadors tenen previst explorar l'ús d'aquesta tècnica per visualitzar altres tipus de cèl·lules immunitàries dins del cos humà i controlar l'acumulació de placa a les artèries. També estan oberts a col·laboracions amb investigadors d'immunologia interessats a utilitzar aquest mètode d'imatge per als seus estudis.