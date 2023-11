Blazars: desvelant els misteris dels neutrins d'alta energia

Els blazars, un tipus de nuclis galàctics actius coneguts com a quàsars, han captivat els investigadors durant anys amb les seves impressionants erupcions de raigs gamma. Ara, un equip d'investigació internacional ha dut a terme una anàlisi estadística exhaustiva per aclarir la connexió entre aquestes emissions de neutrins d'alta energia. Dirigit pel professor Kenji Yoshida del Departament de Sistemes d'Informació Electrònica de l'Institut Tecnològic de Shibaura al Japó, les troballes de l'equip ofereixen una visió intrigant de la complexa relació entre els blazars i el flux de neutrins.

Els blazars es destaquen d'altres quàsars per la seva capacitat única d'emetre bengales directament cap a la Terra. Aquests esdeveniments explosius alliberen raigs còsmics d'alta energia, impulsats des del nucli d'aquestes galàxies en jets que abasten grans distàncies. Dins d'aquests raigs còsmics, les interaccions amb els fotons donen lloc a partícules subatòmiques anomenades neutrins.

Els científics creuen fermament que les erupcions de raigs gamma dels blazars estan estretament lligades a la detecció de neutrins al cel. Aquesta teoria va obtenir suport el 2017 quan el detector de neutrins del pol sud conegut com "IceCube" va observar un esdeveniment de neutrins d'alta energia que va coincidir tant en el temps com en la ubicació amb una flamarada anomenada TXS 0506+056. Aquest descobriment va plantejar la possibilitat que una població de blazars produeixi neutrins d'alta energia durant les erupcions. No obstant això, la relació precisa entre l'activitat de flaring blazar i l'emissió de neutrins segueix sent un trencaclosques que necessita una exploració addicional.

En el seu estudi, l'equip de recerca internacional va examinar un total de 145 blazars. D'aquests, 144 es van extreure de la llista de fonts monitoritzades del telescopi d'àrea gran Fermi, inclòs el notable blazar TXS 0506+056. Per entendre la contribució de les erupcions de raigs gamma a l'emissió de neutrins, els investigadors van construir corbes de llum separades setmanals, que representaven el flux mitjà de raigs gamma de cada blazar. Mitjançant l'ús d'un algorisme bayesià, van determinar el cicle de treball del flare (el percentatge de temps que un blazar passa en un estat de flaring) i la fracció d'energia corresponent per a cada blazar.

A través de la seva anàlisi, l'equip va descobrir una tendència clara: els blazars amb cicles de treball més baixos i fraccions d'energia eren més freqüents a la seva mostra. Aquests paràmetres mostraven distribucions semblants a la llei de potència, demostrant una correlació sòlida entre ells. A més, els investigadors van identificar una disparitat significativa en els cicles de treball de la flare entre diferents tipus de blazars.

En particular, l'equip també va avaluar el flux d'energia de neutrins de cada erupció de raigs gamma, utilitzant una relació d'escala que considera les lluminositats de neutrins i raigs gamma. En comparar les seves prediccions amb la sensibilitat integrada en el temps d'IceCube, els investigadors van poder establir límits superiors a les contribucions de les erupcions al flux de neutrins difús isotròpic.

Destacant la importància del seu treball, el professor Yoshida va destacar el seu potencial per avançar en el coneixement científic sobre l'origen dels neutrins astrofísics. Amb més observacions i l'aplicació del seu mètode, els investigadors esperen desentranyar els misteris que envolten els blazars i el seu paper en la producció de neutrins d'alta energia.

Preguntes més freqüents:

P: Què són els blazars?

Els blazars són un tipus de nuclis galàctics actius coneguts com a quàsars. El que els distingeix és la seva capacitat per emetre bengales dirigides cap a la Terra.

P: Què són els neutrins?

Els neutrins són partícules subatòmiques que no tenen càrrega elèctrica i interaccionen dèbilment amb la matèria. Es poden produir mitjançant interaccions de raigs còsmics en esdeveniments astrofísics d'alta energia com les bengales blazar.

P: Com es connecten les erupcions de raigs gamma dels blazars als neutrins d'alta energia?

Els científics creuen que les erupcions de raigs gamma dels blazars poden ser els principals esdeveniments responsables de la detecció de neutrins d'alta energia al cel. El moment i el posicionament d'un esdeveniment de neutrins d'alta energia detectat per IceCube es van alinear amb una flamarada, deixant entreveure una correlació entre els dos fenòmens.

P: Què va descobrir l'equip de recerca?

L'equip d'investigació va trobar que els blazars amb cicles de treball més baixos i fraccions d'energia eren més comuns a la seva mostra. També van identificar una diferència significativa en els cicles de treball de la bengala entre diferents tipus de blazars. A més, van establir límits superiors sobre les contribucions de les erupcions al flux de neutrins difús isotròpic.

(Font: The Astrophysical Journal)