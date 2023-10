La importància de les observacions atmosfèriques per entendre les exovenus i les exoterres

By

La missió Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) ha fet avenços significatius en el descobriment de planetes terrestres de la Zona Venus (VZ) que orbiten estrelles amfitriones brillants. Per entendre la història evolutiva i les condicions habitables d'aquests planetes, les observacions atmosfèriques tenen un paper crucial. Tanmateix, distingir entre els espectres de transmissió d'exoplanetes semblants a Venus i exoplanetes semblants a la Terra pot ser un repte, limitant el nostre coneixement dels exoVenus.

En un estudi recent, els investigadors van investigar les diferències de transmissió entre hipotètiques exoTerres i exoVenus amb diferents nivells de diòxid de carboni (CO2) atmosfèric. L'estudi es va centrar en les exoTerres i les exoVenus que orbiten TRAPPIST-1 al límit de l'hivernacle.

Per simular aquestes observacions, els investigadors van utilitzar les observacions de trànsit PRISM del telescopi espacial James Webb (JWST) Near-Infrared Spectrograph (NIRSpec). Van examinar els espectres de transmissió dels dos conjunts de planetes entre 0.6 i 5.2 μm i van avaluar la detectabilitat de les principals característiques d'absorció.

Els resultats van mostrar que exoEarths presentava diverses característiques grans de metà (CH4), que es podien detectar en tan sols 6 trànsits. La característica òptima per distingir entre exoEarths i exoVenuses va ser la característica CH4 a 3.4, 2 μm, ja que és fàcilment detectable i no es solapa amb les característiques de CO2. D'altra banda, la característica del diòxid de sofre (SO4.0) a 2 μm va servir com el millor indicador d'un exoVenus. Tanmateix, la seva detectabilitat depenia de la reducció de l'abundància de COXNUMX a l'atmosfera.

Aquesta investigació proporciona informació valuosa sobre les diferències potencials en els espectres de transmissió entre exoEarths i exoVenuses. Destaca la importància de caracteritzar amb precisió les atmosferes d'exoplanetes, especialment per als possibles planetes habitables. Entendre les diferents característiques d'absorció en aquestes atmosferes pot ser clau per determinar si un planeta és més semblant a la Terra o a Venus.

En última instància, estudis com aquest contribueixen a la nostra comprensió global dels exoplanetes i la seva potencial habitabilitat. En explorar els espectres de transmissió i la composició de les seves atmosferes, obtenim informació sobre els camins evolutius i les divergències entre els climes de Venus i la Terra. Aquests coneixements ajuden a la nostra recerca d'altres mons habitables més enllà del nostre sistema solar.

