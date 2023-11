Explorant l'impacte de l'edat dels pares en la longevitat i la salut en mosques i cucs

By

Un estudi innovador publicat recentment a la revista Aging aprofundeix en la relació entre l'edat dels pares i la vida i la salut de dos organismes models: la mosca de la fruita Drosophila melanogaster i el nematode Caenorhabditis elegans.

Estudis anteriors han intentat descobrir l'impacte de l'edat dels pares en diversos paràmetres biològics, com ara la reproducció, la vida útil i la salut general. Tanmateix, aquestes investigacions sovint han donat resultats poc concloents a causa de les variacions entre espècies i les mides d'efecte modestes.

Dirigit pels investigadors Camille Lenzi, Alexis Piat, Pascal Schlich, Judith Ducau, Jean-Claude Bregliano, Hugo Aguilaniu i Anne Laurençon d'institucions estimades com IM Projet, Caduceum, INRAE, IBDM, Instituto Serrapilheira i Universite Claude Bernard-Lyon 1, aquest nou estudi pretenia il·luminar els mecanismes moleculars subjacents a la influència de l'edat dels pares en la vida de la descendència.

Els investigadors van analitzar minuciosament les línies isogèniques genètiques tant de Drosophila melanogaster com de Caenorhabditis elegans. En comparar la descendència de pares joves i grans, van descobrir un patró sorprenent: les successives generacions de pares grans van donar lloc a una vida útil significativament més curta per a la descendència d'ambdues espècies.

Notablement, l'equip també va trobar que els efectes negatius de l'edat dels pares més grans sobre la vida i la salut es podrien revertir. Simplement canviar a només una generació de pares més joves va millorar notablement la longevitat i la salut general de la descendència.

Aquestes troballes suggereixen l'existència d'un mecanisme no genètic beneficiós que compensa l'impacte perjudicial de l'edat avançada dels pares sobre la vida i la salut de la descendència.

L'estudi obre noves vies d'investigació per entendre la complexa relació entre l'edat dels pares i els resultats de salut a llarg termini de les generacions futures. En desxifrar els processos moleculars subjacents en el treball, els científics poden ser capaços d'identificar intervencions que potencialment poden mitigar els efectes negatius associats a l'edat dels pares més grans.

Preguntes més freqüents (FAQ)

P: Per què és important l'edat dels pares?



R: L'edat dels pares pot tenir diversos efectes sobre la descendència, inclosa la vida i la salut general. L'edat dels pares més gran s'ha associat amb un major risc de patir certs trastorns genètics i una vida útil més curta en algunes espècies.

P: Quins organismes es van estudiar en aquesta investigació?



R: Els investigadors es van centrar en dos organismes models: la mosca de la fruita Drosophila melanogaster i el nematode Caenorhabditis elegans.

P: L'estudi va trobar resultats positius malgrat l'edat dels pares més grans?



R: Sí, l'estudi va revelar que canviar a només una generació de pares més joves podria millorar la longevitat i la salut general de la descendència.

P: Què són les línies isogèniques genètiques?



R: Les línies isogèniques genètiques es refereixen a poblacions d'organismes que són genèticament idèntiques excepte per diferències específiques predeterminades. Això permet als investigadors estudiar l'impacte de variacions genètiques específiques en diferents trets.

P: Quines són les implicacions d'aquest estudi?



R: Aquest estudi suggereix que hi pot haver mecanismes no genètics que poden contrarestar els efectes negatius de l'edat avançada dels pares sobre la vida i la salut de la descendència. Es necessiten més investigacions per esbrinar els processos moleculars implicats i explorar possibles intervencions.