Descobrint canvis epigenètics en l'envelliment mitjançant la metilació de l'ADN

L'envelliment és un procés natural caracteritzat per la disminució gradual de la funció dels òrgans, que condueix a una major susceptibilitat a diverses malalties. Tot i que podem observar i sentir els efectes de l'envelliment, les investigacions han demostrat que també es produeix a nivell molecular. Les modificacions epigenètiques, com la metilació de l'ADN, la modificació d'histones i els ARN no codificants, tenen un paper important en la progressió de l'envelliment [1].

En el camp de la tecnologia de la longevitat, els científics han desenvolupat rellotges epigenètics d'ADN que utilitzen biomarcadors basats en la metilació per predir l'edat biològica dels individus, òrgans i cèl·lules. Aquests rellotges es basen en conjunts de CpG (seqüències de nucleòtids que es poden metilar) i algorismes matemàtics per fer aquestes prediccions. Tanmateix, els rellotges actuals només examinen una petita fracció de l'ADN i proporcionen informació limitada sobre els canvis generals en la metilació de l'ADN durant l'envelliment [1].

Un estudi recent publicat a Aging Cell va tenir com a objectiu abordar aquestes limitacions mitjançant la seqüenciació de bisulfits de tot el genoma, una tècnica que permet una anàlisi exhaustiva de la metilació de l'ADN a tot el genoma. Els investigadors van analitzar dos tipus de cèl·lules diferents, monòcits i cèl·lules musculars, que tenen relacions contrastades amb la renovació cel·lular. Els monòcits tenen una vida útil més curta i una rotació ràpida, mentre que les cèl·lules musculars viuen més temps [2].

L'estudi va identificar 6,780 posicions CpG metilades diferencialment associades a l'envelliment a les cèl·lules musculars i 29,492 als monòcits. La majoria dels llocs CpG associats a l'edat es van trobar dins dels gens dels dos tipus de cèl·lules. L'anàlisi de les vies va revelar que els canvis de metilació associats a l'envelliment van afectar vies com Notch, ROBO, MECP2 i RUNX tant en monòcits com en cèl·lules musculars. A més, també es va observar que les vies neuronals estaven implicades en el procés d'envelliment [2].

Els investigadors van observar, a més, que els canvis en els patrons de metilació de les cèl·lules musculars van assolir el seu màxim al voltant dels 52 i els 62 anys, mentre que en els monòcits, les edats màximes oscil·laven entre els 33 i els 37-42. Van identificar regions específiques de metilació diferencial associades a l'envelliment en ambdós tipus de cèl·lules, destacant les regions genòmiques on es van produir canvis de metilació relacionats amb l'edat [2].

L'estudi també va revelar la sobrerepresentació de certs mòduls biològics associats a l'envelliment. A les cèl·lules musculars, aquests mòduls incloïen senyalització mediada per cAMP, traducció de proteïnes i contracció muscular, mentre que als monòcits, incloïen fagocitosi, metabolisme de nucleòtids, regulació de la conformació de l'ADN, migració cel·lular i adhesió cèl·lula-cèl·lula. Aquestes troballes proporcionen informació valuosa sobre les vies i els processos influenciats pels canvis de metilació de l'ADN associats a l'envelliment [2].

Tot i que aquesta investigació il·lumina els canvis epigenètics que es produeixen durant l'envelliment, encara es troba en les seves primeres etapes. És necessari un desenvolupament addicional per millorar el seu potencial com a alternativa als rellotges d'envelliment actuals que es basen en l'anàlisi de metilació basada en microarrays. No obstant això, aquest estudi representa un pas important cap a la comprensió de la complexa interacció entre l'epigenoma i els processos d'envelliment [1][2].

Fonts:

[1] Hindawi - "Modificacions epigenètiques en l'envelliment i el seu impacte en la longevitat i la malaltia" [2] Cèl·lula d'envelliment - "Una signatura de metiloma associada a l'envelliment a tot el genoma per a tipus de teixit humà revela efectes significatius de l'edat cronològica en la hipometilació de la metilació de l'illa CpG. al múscul"