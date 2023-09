Un nou projecte per recuperar la màgia de l'observació del cel nocturn

En el món de l'astronomia, el debat entre l'ús de telescopis grans i complicats versus prismàtics portàtils i simples ha estat sempre un tema de discussió. Si bé els telescopis tenen el seu lloc, molts astrònoms troben que els prismàtics ofereixen una visió real i immersiva del cel nocturn. Els prismàtics no només són més portàtils, sinó que també proporcionen una manera única i atractiva d'explorar i aprendre sobre el cel.

Analog Sky, un projecte de Robert Asumendi, ha anunciat recentment un emocionant kit de bricolatge anomenat Magic. Aquest projecte pretén recuperar la màgia de l'observació del cel permetent als usuaris construir els seus propis prismàtics d'astronomia en forma de caixa. El kit combina les millors característiques tant dels prismàtics com dels telescopis, proporcionant una manera nova i innovadora d'explorar el cel nocturn.

Construir màgia és un procés senzill que es pot abordar de tres maneres diferents. Els usuaris poden imprimir en 3D la majoria de les peces (excepte l'òptica) segons les especificacions proporcionades, demanar les peces als proveïdors suggerits o adoptar un enfocament híbrid i combinar ambdós mètodes. El resultat final és un telescopi binocular compacte i lleuger amb un visor d'angle recte, similar als visors de sobretaula Project Moonwatch utilitzats als anys 1960.

Magic no només és fàcil d'utilitzar, sinó que també té múltiples aplicacions. Es pot utilitzar per a la visualització terrestre, l'observació d'aus i, fins i tot, es pot compartir entre diversos observadors. L'espaiat de l'ocular de diòptries es pot ajustar ràpidament, permetent una transferència perfecta de la vista d'una persona a una altra. A més, Magic està dissenyat per ser compacte i lleuger, el que el fa ideal per a sessions ràpides de porxo davanter o perquè els nens portin sols.

El kit Magic es pot actualitzar amb filtres i inclou un punter làser de 4 miliwatts per apuntar i un cercador desplegable 1x com a còpia de seguretat. El cost total per construir Magic oscil·la entre una mica més de 300 dòlars si les peces s'imprimeixen en 3D a uns 500 dòlars si s'utilitza el trípode recomanat. Tenint en compte que els prismàtics astronòmics d'alta qualitat poden costar fins a mil dòlars, el cost de construir Magic és relativament assequible.

La màgia d'Analog Sky ofereix a les famílies l'oportunitat de participar en un projecte compartit i de tornar a connectar-se amb la senzillesa i la bellesa del cel nocturn. En una època dominada pel temps de pantalla, Magic ofereix una manera refrescant i immersiva de gaudir junts de les meravelles de l'univers.

Fonts:

– Analog Sky (Robert Asumendi, Universe Today)