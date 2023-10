La col·laboració internacional descobreix la font del terratrèmol més gran mai registrat

Un equip global de científics, liderat per la Universitat d'Oxford, ha donat a conèixer els resultats d'una col·laboració innovadora per determinar la causa del major esdeveniment sísmic mai registrat a Mart. L'estudi, que va implicar contribucions de diverses agències espacials d'arreu del món, conclou que el terratrèmol no va ser causat per un impacte de meteorit, sinó per forces tectòniques massives dins de l'escorça de Mart.

L'esdeveniment sísmic, conegut com S1222a, va registrar una magnitud de 4.7 i va generar vibracions a tot el planeta durant almenys sis hores. Inicialment, els científics creien que l'esdeveniment podria haver estat causat per un impacte de meteorit a causa de les similituds en el senyal sísmic amb impactes anteriors. Van llançar una recerca internacional d'un cràter nou, amb missions de l'Agència Espacial Europea, l'Agència Espacial Nacional Xina, l'Organització d'Investigació Espacial de l'Índia i l'Agència Espacial dels Emirats Àrabs Units.

Després de mesos d'investigació, l'equip va confirmar que no es va trobar cap cràter nou. En canvi, l'esdeveniment sísmic es va atribuir a l'alliberament d'enormes forces tectòniques a l'interior de Mart. L'estudi, publicat a la revista Geophysical Research Letters, suggereix que Mart és més actiu sísmicament del que es pensava.

El doctor Benjamin Fernando, l'investigador principal de la Universitat d'Oxford, va afirmar que, tot i que Mart actualment no té placa tectònica activa, l'esdeveniment probablement va ser causat per l'alliberament d'estrès a l'escorça de Mart. Aquestes tensions s'han acumulat al llarg de milers de milions d'anys, a mesura que diferents parts del planeta es refreden i es redueixen a ritmes diferents.

Els resultats d'aquest estudi proporcionen informació valuosa sobre l'activitat geològica de Mart, que podria ajudar a determinar ubicacions adequades per als futurs hàbitats humans al planeta vermell. La col·laboració entre missions internacionals estableix un precedent per als futurs esforços cooperatius en l'exploració de l'espai profund.

La investigació de l'equip també ha posat de manifest la importància de mantenir una gran varietat d'instruments científics a Mart per recollir dades crucials. Científics de l'Agència Espacial Europea, la Xina i els Emirats Àrabs Units van expressar el seu entusiasme per participar en l'estudi i el seu compromís per aprofundir en el nostre coneixement de Mart.

Aquesta col·laboració sense precedents té implicacions importants per a futures missions, ja que l'equip té previst aplicar les seves troballes a les properes missions lunars i a l'exploració de Tità, la lluna de Saturn.

Font: Universitat d'Oxford

Citació: "Un origen tectònic per al terratrèmol més gran observat per InSight", Geophysical Research Letters (2023). DOI: 10.1029/2023GL103619