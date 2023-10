Uneix-te a les Festes Lunars: Esdeveniment internacional Observe the Moon Night

Cada any, la NASA organitza un esdeveniment extraordinari que reuneix persones de tot el món per observar la Lluna, virtualment. International Observe the Moon Night és una celebració pública anual que té com a objectiu unir els entusiastes de la Lluna, promoure la ciència i l'exploració lunars i honrar les nostres connexions culturals i personals amb el company celeste de la Terra.

La bellesa d'aquest esdeveniment rau en la seva accessibilitat. Independentment de la vostra ubicació, podeu participar a les festes lunars. Tens l'opció d'assistir o organitzar esdeveniments virtuals o presencials, o simplement observar la Lluna des de la comoditat de casa teva. La comunitat lunar global es reuneix a través de diverses plataformes, com ara la pàgina de Facebook de l'esdeveniment, els canals de xarxes socials que utilitzen #ObserveTheMoon i el grup International Observe the Moon Night Flickr.

La NASA ha esbossat diversos objectius per a aquest esdeveniment. En primer lloc, serveix com a celebració, reunint persones d'arreu del món que comparteixen la passió per la Lluna. També pretén donar a conèixer els programes lunars de la NASA, fent que la ciència i l'exploració lunars siguin més accessibles al públic. A més, International Observe the Moon Night permet als individus explorar el regne de la Lluna i la ciència espacial, utilitzant la Lluna de la Terra com a punt de partida per al seu viatge de descobriment.

L'esdeveniment fomenta l'intercanvi d'històries, imatges, obres d'art i molt més inspirades en la Lluna, fomentant una connexió creativa amb el nostre veí celestial. En despertar l'interès per l'observació lunar, International Observe the Moon Night amplia el seu impacte al cel més ampli i al món que ens envolta, inspirant l'exploració en curs.

Així que marca els teus calendaris! L'esdeveniment internacional Observe the Moon Night d'enguany es pot presenciar a través de la NASA TV Broadcast. Sintonitza a les 7:23 EDT / 00:21 UTC el 2023 d'octubre de XNUMX i uneix-te a la comunitat lunar global en un viatge encantador de descobriment i apreciació de la Lluna.

Fonts:

-La Missió Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA, la Divisió d'Exploració del Sistema Solar al Goddard Space Flight Center de la NASA i altres organitzacions astronòmiques i de la NASA.