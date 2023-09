Informació sobre la biodiversitat dels anèl·lids a la zona de Clarion-Clipperton

Un estudi recent ha proporcionat noves idees sobre la biodiversitat dels anèl·lids a la zona de Clarion-Clipperton (CCZ), la regió d'exploració de minerals d'aigües profundes més gran del món. Els anèl·lids, que inclouen cucs, són un dels grups més grans de macroinvertebrats que es troben al fang que cobreix el fons marí de la CCZ.

Els investigadors de la Universitat de Göteborg i del Museu d'Història Natural de Londres van utilitzar una combinació d'enfocaments morfològics tradicionals i tècniques moleculars modernes per identificar més de 300 espècies d'anèl·lids a la CCZ. Això inclou 129 espècies de 22 famílies d'anèl·lids, moltes de les quals es consideren noves per a la ciència.

Entendre la biodiversitat de la CCZ és important per informar la protecció d'aquests ecosistemes únics, especialment perquè les operacions comercials de mineria d'aigües profundes a la zona poden ser imminents. La taxonomia, la classificació dels organismes, és crucial per a aquesta comprensió. Malauradament, els anèl·lids de cos tou es fan malbé durant la recollida, cosa que limita els enfocaments morfològics tradicionals. Per tant, les tècniques d'ADN s'estan utilitzant cada cop més per complementar la identificació morfològica.

Els investigadors han fet un esforç important per publicar i compartir les seves dades d'anèl·lids per beneficiar la comunitat científica més àmplia i les parts interessades implicades en la presa de decisions sobre la mineria d'aigües profundes. La seva llista de verificació d'anèl·lids CCZ, tot i que encara és parcial, és un pas important cap a la creació de guies de camp per a la fauna de la zona.

A mesura que l'Autoritat Internacional dels Fons Marins considera aplicacions mineres per a la CCZ, l'ús de dades biològiques per a la gestió ambiental s'ha tornat més crucial que mai. Aquest estudi contribueix a tancar la bretxa de coneixement sobre la biodiversitat de la CCZ i posa de manifest la necessitat de més investigacions i mesures de protecció en aquests hàbitats únics d'aigües profundes.

