Informació sobre els avenços i aplicacions dels materials 2D

Aquest article destaca la recent revisió realitzada per Roman Engel-Herbert, director del Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik (PDI), i Joao Marcelo J. Lopes, científic sènior de PDI, sobre el camp dels materials en capes bidimensionals ( 2DLM). La seva revisió, titulada "Avenços recents en teoria de materials 2D, síntesi, propietats i aplicacions", es publica a ACS Nano. Els autors proporcionen informació valuosa sobre les tendències actuals i les perspectives futures pel que fa a la síntesi i les propietats d'aquests materials.

La revisió s'inspira en el 9è taller anual Graphene and Beyond celebrat el 2022. També incorpora el treball recent de PDI sobre el creixement d'heteroestructures magnètiques d'alta qualitat mitjançant mètodes epitaxials. A la revisió es tracta una àmplia gamma de temes, com ara teoria, síntesi i processament, propietats dels materials, integració de materials, estudi de dispositius i heteroestructures 2D retorçades.

Alguns dels temes fonamentals tractats a la revisió inclouen el modelatge de defectes i intercalants, centrant-se en les vies de formació i les funcionalitats estratègiques. També es destaca el paper de l'aprenentatge automàtic en la síntesi i la detecció. La revisió posa èmfasi en els desenvolupaments importants en la síntesi, el processament i la caracterització de diversos materials 2D. A més, explora les propietats òptiques i fonòniques d'aquests materials, controlades per la inhomogeneïtat del material, la imatge multidimensional, la biodetecció i l'anàlisi d'aprenentatge automàtic.

S'introdueix el concepte d'heteroestructures de dimensions mixtes que utilitzen blocs de construcció 2D per a dispositius de memòria i lògica de nova generació. Els autors també aprofundeixen en la importància de les homouncions d'angle de gir en el transport quàntic i proporcionen perspectives futures per al camp de 2DLM.

Els autors que col·laboren a la revisió inclouen experts de diversos instituts nord-americans i institucions internacionals com la Universitat d'Innsbruck. Aquesta col·laboració garanteix una perspectiva integral i global sobre els avenços i aplicacions dels materials 2D.

En general, la revisió d'Engel-Herbert i Lopes ofereix una visió general completa de l'estat actual del camp i presenta perspectives interessants per al futur dels materials 2D.

font:

– Yu-Chuan Lin et al, Recent Advances in 2D Material Theory, Synthesis, Properties, and Applications, ACS Nano (2023). DOI: 10.1021/acsnano.2c12759

– "Insights in 2D materials from international collaboration" (2023, 17 d'octubre) recuperat el 17 d'octubre de 2023 del lloc web de notícies Phys.org.