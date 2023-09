Viure com un astronauta analògic a l'Antàrtida

El novembre de 2022, Tara Sweeney es va embarcar en una expedició de recerca a la glacera Thwaites a l'Antàrtida occidental. Tot i que el seu objectiu principal era estudiar la geologia de la glacera i la fusió del gel, Sweeney no va poder evitar recordar com es podria sentir ser un explorador espacial. Com a antic oficial de la Força Aèria i actual estudiant de doctorat en geologia lunar, va sentir la similitud entre les expedicions antàrtiques i les missions espacials.

Durant anys, els científics espacials han estat estudiant les experiències de les persones que viuen en entorns extrems com l'Antàrtida per entendre millor els reptes i les condicions a què es podrien enfrontar els astronautes en altres planetes. Aquestes expedicions polars serveixen com un anàleg valuós per a l'exploració espacial, oferint informació sobre els aspectes fisiològics i psicològics de les missions de llarga durada.

Durant la seva estada de 16 dies a la glacera Thwaites, Sweeney i el seu equip van viure en tendes de campanya i van afrontar les dures condicions meteorològiques. Es van enfrontar a tempestes i tempestes, passant dies atrapats dins les seves tendes. Sweeney fins i tot es va trobar atrapada en un blanc, comparant l'experiència amb estar dins d'una pilota de ping-pong. Malgrat els reptes, va sentir una sensació de concentració i emoció que no havia experimentat al seu continent natal.

Assistir a la Conferència d'Astronauta Analògic de 2023 al maig va oferir a Sweeney una oportunitat única d'explorar més l'experiència dels astronautes analògics. La conferència va reunir persones que simulen viatges espacials a llarg termini a la Terra. Celebrat a Biosphere 2, un hàbitat autònom al desert d'Arizona, l'esdeveniment tenia com a objectiu entendre la viabilitat de crear entorns habitables en planetes hostils.

El viatge de Sweeney a la glacera de Thwaites i la seva participació a la Conferència d'Astronautes Analògics destaquen la connexió entre les exploracions polars i les missions espacials. Aquestes experiències ofereixen informació valuosa sobre els reptes físics i mentals que els astronautes podrien trobar en futures missions a la Lluna, Mart i més enllà.

