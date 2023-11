Desbloquejar els secrets de l'autoconeixement primerenc en els nadons

By

Un estudi innovador ha revelat que fins i tot els nadons més petits, fins als quatre mesos d'edat, tenen signes d'autoconsciència. Aquest descobriment ha provocat una nova comprensió del desenvolupament cognitiu primerenc i té profundes implicacions per a la nostra comprensió de la consciència humana.

En aquest estudi, els investigadors van observar i analitzar els comportaments dels nadons durant una sèrie d'experiments dissenyats amb cura. Mitjançant una combinació única de senyals visuals i reflexos miralls, van poder avaluar si els nadons eren capaços de reconèixer-se com a individus separats.

Els resultats van ser sorprenents. Es va trobar que els nadons de tan sols quatre mesos mostraven indicis clars d'autoconeixement. Van mostrar comportaments com tocar i explorar el seu propi cos, així com fer moviments autodirigits mentre observaven els seus reflexos miralls. Això suggereix una comprensió conscient d'ells mateixos com a diferent del seu entorn.

Contràriament a les creences anteriors que l'autoconsciència es desenvolupa molt més tard a la infància, aquest estudi desafia els nostres preconcepcions sobre les primeres capacitats cognitives. Implica que la base de l'autoconsciència està present molt abans del que es pensava, posant les bases per a multitud de processos cognitius complexos que es continuen desenvolupant al llarg de la vida d'un nen.

FAQ:

P: Què és l'autoconeixement?

R: L'autoconeixement és la capacitat de reconèixer-se com a individu separat dels altres, sovint acompanyat de la comprensió dels propis pensaments, creences i emocions.

P: Com es va fer l'estudi?

R: L'estudi va implicar observar i analitzar els comportaments dels nadons utilitzant indicis visuals i reflexos miralls per avaluar la seva capacitat de reconèixer-se.

P: Quines van ser les conclusions de l'estudi?

R: L'estudi va revelar que els nadons de fins a quatre mesos mostren signes d'autoconsciència, desafiant les creences anteriors que l'autoconsciència es desenvolupa molt més tard a la infància.

P: Per què és important aquest estudi?

R: Aquest estudi proporciona una nova perspectiva sobre el desenvolupament cognitiu primerenc, descobrint la presència de l'autoconsciència a una edat molt més jove del que es reconeixia anteriorment.