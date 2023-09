La rica tradició de la investigació solar de l'Índia

By

L'Índia té una llarga història d'investigació solar, que es remunta a finals del segle XIX. Els esforços de recerca solar del país van ser iniciats per HF Blanford, el primer director general del Departament de Meteorologia de l'Índia, que va proposar el 19 la necessitat de registres precisos de la potència d'escalfament del sol i els seus efectes a la superfície terrestre. Ruchi Ram Sahni, un pioner de la divulgació de la ciència al Panjab, es va unir a l'equip de Blanford el 1881 com a segon assistent de reporter meteorològic.

L'Observatori Solar de Kodaikanal (KSO) es va establir el 1899 i es va convertir en un centre important per a l'astronomia solar. El 1909, l'astrònom britànic J Evershed va fer un descobriment innovador al KSO, que es va conèixer com "l'efecte Evershed". El KSO també va tenir un paper en el descobriment del famós "efecte Raman" l'any 1928, sent KS Krishnan un dels coautors del treball de recerca.

Com a continuació del llegat d'investigació solar de l'Índia, l'Institut Indi d'Astrofísica (IIA) es va establir a Bengaluru el 1971. Va absorbir els observatoris de Kodaikanal i Kavalur i des de llavors ha fet contribucions significatives a la investigació solar. L'IIA ha desenvolupat el Visible Line Emission Coronagraph, un component clau de la propera missió de l'observatori indi, Aditya-L1.

Aditya-L1 arriba al seu destí a principis de l'any vinent, on observarà la fotosfera, la cromosfera i les capes més externes del sol. El seu objectiu principal, però, és estudiar el temps espacial i controlar els pics impredictibles del camp magnètic causats per les ejeccions de massa coronal del sol. Aquestes ejeccions de massa coronal poden suposar una amenaça per a la civilització depenent de la tecnologia en danyar satèl·lits i xarxes elèctriques.

El moment de la missió d'Aditya-L1 s'alinea amb el pic esperat del cicle d'activitat de les taques solars el 2026. Altres organitzacions, com la NASA i el govern del Regne Unit, també han estat supervisant el temps espacial per mitigar els seus riscos potencials.

Els experiments de raigs còsmics indis també han fet contribucions importants a la investigació espacial. L'experiment GRAPES-3, una col·laboració entre l'Índia i el Japó, va descobrir un "debilitament transitori de l'escut magnètic terrestre" que es va correlacionar amb una tempesta solar el 2015. Aquesta investigació, publicada a Physical Review Letters, va demostrar la importància de l'hora d'arribada precisa de la tempesta. predicció per minimitzar les pèrdues econòmiques durant un tancament global.

La rica tradició d'investigació solar a l'Índia, combinada amb la seva experiència creixent en la monitorització del temps espacial, posa de manifest el compromís del país per avançar en el coneixement científic i protegir-se dels possibles perills associats a l'activitat solar.

Fonts: Arun Kumar Grover