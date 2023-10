La reserva del cel fosc de Hanle: un refugi per a astrònoms aficionats

El poble de Hanle, situat dins del santuari de vida salvatge de Changthang, és conegut pels seus cels foscos i verges i les seves condicions meteorològiques seques, el que el converteix en un lloc ideal per a la investigació astronòmica. Seu de l'Observatori Astronòmic de l'Índia i el segon telescopi òptic més alt del món, Hanle ha estat recentment designada com la Reserva del Cel Fosc de Hanle (HDSR) pel territori de la Unió de Ladakh.

L'HDSR té com a objectiu protegir la zona de la contaminació lumínica provocada per l'home i preservar la seva notable foscor per a observacions astronòmiques. També promou el turisme, oferint als visitants l'oportunitat de viure la bellesa del cel nocturn. Els astrònoms aficionats s'han sentit atrets per Hanle durant molt de temps a causa dels seus cels excepcionalment foscos, que els permeten observar objectes celestes febles i capturar fotografies detallades.

Un dels moments més destacats de la festa estrella celebrada a Hanle va ser l'oportunitat de presenciar fenòmens astronòmics rars, com la "falsa alba" i la "llum zodiacal". La falsa alba es refereix a una resplendor abans de la sortida del sol que només es pot observar des dels llocs més foscos, mentre que la llum zodiacal és la llum del sol tènue escampada per la pols al pla del sistema solar.

Participants de diversos llocs de l'Índia, com Bangalore, Chennai, Delhi, Mandi, Ahmedabad, Lakshadweep i Bombai, així com vilatans i turistes locals, es van reunir a Hanle per formar part de la festa estrella. L'esdeveniment va atreure tant astrònoms aficionats com observadors visuals que van poder apreciar les fosques galàxies febles visibles al cel Bortle-1 (més fosc) de l'HDSR.

En un esforç per implicar la comunitat local i promoure l'astroturisme, l'Institut Indi d'Astrofísica (IIA) ha proporcionat petits telescopis als vilatans seleccionats i els ha format com a "ambaixadors de l'astronomia". Aquesta iniciativa no només ajuda en el desenvolupament socioeconòmic de la zona, sinó que també garanteix que els turistes rebin una orientació i informació coneixedores sobre el cel nocturn.

De cara al futur, els organitzadors tenen previst fer de la HDSR Star Party un esdeveniment anual, amb l'esperança d'atreure entusiastes de l'astronomia de l'Índia i de l'estranger. Amb el suport continuat de les comunitats locals i els esforços de divulgació de l'IIA, el cel de Hanle seguirà sent una destinació estimada tant per als observadors d'estrelles com per als astrònoms.

Fonts:

– L'article font esmentat s'utilitza com a base per a aquest nou article.