Recentment detectat: Chandrayaan-3 Lander i Rover de l'Índia a la Lluna

La missió Chandrayaan-3 de l'Índia, que va aterrar amb èxit a la Lluna el 23 d'agost, ha estat capturada en noves imatges preses per una altra sonda lunar. L'Organització Índia d'Investigació Espacial (ISRO) va publicar imatges de radar de la seva missió lunar Chandrayaan-2, que va arribar a l'òrbita lunar el 2019.

Tot i que l'aterratge Chandrayaan-3 està actualment inactiu, a causa de la foscor de dues setmanes al costat proper de la lluna on va aterrar, hi ha la possibilitat que es desperta un cop torni la llum solar. Tanmateix, els funcionaris de l'ISRO han confirmat que l'aterratge i el seu petit rover, anomenat Pragyan, ja han assolit tots els seus principals objectius. Pragyan es va desplegar amb èxit des del seu aterratge, Vikram, i va capturar imatges del seu entorn.

Aquesta no és la primera vegada que s'observa la missió lunar índia des de l'espai. El Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA ja ha capturat imatges d'alta definició de la històrica missió. L'Índia s'ha convertit en el quart país, després de la Unió Soviètica, els Estats Units i la Xina, a aterrar amb èxit a la Lluna.

A més de la missió de l'Índia, nombroses altres nacions també estan apuntant al pol sud de la Lluna per explorar les reserves de gel d'aquesta zona. La NASA té previst establir una o més bases a la regió per utilitzar el gel lunar per donar suport als astronautes i la maquinària com a part del seu programa Artemis, que té com a objectiu establir una presència humana permanent a la Lluna i al seu voltant a finals de la dècada de 2020.

Tot i que l'Índia ha tingut èxit amb la seva missió lunar, altres països i empreses privades també han intentat aterrar a la Lluna en els últims temps. La sonda Rússia Luna-25 es va estavellar durant el seu intent d'aterratge el mes passat, i l'agència espacial japonesa JAXA va llançar el seu aterratge lunar, SLIM, que intentarà un aterratge en els propers mesos.

En general, la missió Chandrayaan-3 de l'Índia ha aconseguit fites importants en l'exploració lunar, i les imatges capturades per altres sondes lunars mostren l'èxit del país per assolir noves fronteres a l'espai.

