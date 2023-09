Els intents de l'Organització d'Investigació Espacial Índia d'establir comunicació amb l'aterratge Vikram i el rover Pragyan de Chandrayaan-3

By

L'Organització d'Investigació Espacial de l'Índia (ISRO) ha fet esforços per establir comunicació amb l'aterratge Vikram i el rover Pragyan de la missió Chandrayaan-3. L'objectiu és determinar les seves condicions d'activació, però de moment no s'han rebut senyals d'ells. ISRO ha declarat que continuaran els seus esforços per establir contacte.

La ministra de la Unió de l'Índia, Jitendra Singh, també ha confirmat que no s'han rebut cap senyal de l'aterratge i el rover. Singh especula que el període prolongat de condicions meteorològiques fredes a la Lluna, amb temperatures que arriben fins als -150 graus centígrads, durant la nit lunar pot ser un possible factor que provoqui la manca de senyal. No obstant això, ISRO continua decidit a continuar els seus intents d'establir contacte.

ISRO havia planejat reactivar l'aterratge i el rover, que estaven en "mode de repòs" durant aproximadament 16 dies terrestres abans de la nit lunar. S'esperava que l'aterratge i el rover s'activessin un cop la temperatura a la Lluna superés els menys 10 graus centígrads, provocant el crucial "circuit de despertar" responsable de la comunicació vital.

L'aterratge Vikram va aterrar amb èxit prop del pol sud de la lluna el 23 d'agost, completant l'objectiu principal de la missió Chandrayaan-3. Tant l'aterratge com el rover van funcionar eficaçment durant uns 10 dies terrestres. El rover va entrar en mode de repòs el 2 de setembre, seguit de l'aterrador el 4 de setembre.

El director del Centre d'Aplicacions Espacials, Nilesh Desai, va anunciar que la reactivació del rover i l'aterrador s'havia ajornat al 23 de setembre. Desai va esmentar que el rover ja havia recorregut una distància de 105 metres i havia recollit dades importants, que actualment s'estan analitzant. per científics de l'ISRO.

Malgrat els reptes que s'enfronten durant la missió, ISRO continua sent optimista i continuarà amb els seus esforços per establir comunicació amb l'aterratge Vikram i el rover Pragyan. Les dades recollides pel rover fins ara tenen un gran potencial per a més descobriments científics en l'exploració espacial.

