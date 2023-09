Entendre les galetes: el que necessiteu saber

Resum: aquest article ofereix una visió general de les galetes, la seva finalitat i com s'utilitzen als llocs web. També destaca la importància de la privadesa i ofereix passos per gestionar les preferències de les galetes.

Quan navegueu per llocs web, potser us heu trobat amb un missatge emergent que us demana que accepteu les galetes. Però què són exactament les cookies i per què les utilitzen els llocs web?

Les cookies són petits fitxers de text que s'emmagatzemen al vostre dispositiu (com un ordinador o un telèfon intel·ligent) quan visiteu un lloc web. Tenen diversos propòsits, com ara millorar la navegació al lloc, personalitzar anuncis i analitzar l'ús del lloc. Els llocs web i els seus socis comercials utilitzen cookies per recopilar informació sobre les vostres preferències, dispositiu i activitats en línia.

Tanmateix, és essencial entendre com es processen i s'utilitzen les vostres dades. Amb la preocupació cada cop més gran per la privadesa, és fonamental ser conscient de la informació recollida a través de les galetes.

En fer clic a "Acceptar totes les galetes", accepteu que els llocs web emmagatzemin galetes al vostre dispositiu i utilitzin les dades recollides per complir els seus propòsits. Això inclou personalitzar la vostra experiència de navegació, oferir anuncis orientats i extreure informació per millorar les estratègies de màrqueting.

Si teniu dubtes sobre la vostra privadesa o voleu gestionar les vostres preferències de galetes, teniu l'opció de modificar la vostra configuració. Si feu clic a "Configuració de les galetes", podeu rebutjar les galetes no essencials, la qual cosa ajuda a reduir les dades recollides sobre vosaltres.

És important tenir en compte que les galetes s'utilitzen àmpliament i tenen finalitats legítimes tant per als propietaris com per als usuaris del lloc web. Tanmateix, entendre la seva funcionalitat i gestionar les vostres preferències és crucial per mantenir el control de la vostra experiència en línia.

Fonts:

– Cookies i Política de Privacitat (enllaç)