L'augment de la vitamina C pot mitigar la toxicitat del coure en el kiwi

Investigadors del Jardí Botànic de Wuhan de l'Acadèmia Xinesa de Ciències han descobert que l'augment dels nivells d'àcid ascòrbic, també conegut com a vitamina C, pot millorar la tolerància al coure i mitigar la toxicitat del coure en el kiwi. Aquesta troballa és significativa perquè els fertilitzants i pesticides a base de coure s'utilitzen habitualment per combatre la greu epidèmia causada per Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) en el cultiu de kiwi. No obstant això, l'elevada acumulació de coure en el kiwi representa una amenaça per a la seguretat alimentària i la salut humana.

L'estudi, publicat al Journal of Hazardous Materials, va avaluar el contingut de coure de 108 mostres de kiwi de 27 varietats diferents a tot el món. Els investigadors van trobar que els kiwis amb polpa vermella o groga tenien un contingut de coure significativament més alt que els que tenien carn verda. A més, la concentració de coure era menor en la polpa i el nucli de la fruita en comparació amb la pell i les llavors de la fruita.

Els alts nivells de coure van provocar danys visibles a les plantes de kiwi. Tanmateix, quan les plantes de kiwi es van alimentar amb àcid ascòrbic addicional, el dany es va mitigar. A més, els investigadors van descobrir que el tractament amb coure augmentava el contingut d'àcid ascòrbic a les fulles de kiwi i regulava gens clau implicats en la biosíntesi de l'àcid ascòrbic.

Per validar aquestes troballes, els investigadors van sobreexpressar el gen GDP-L-galactosa fosforilasa3 (GGP3) en el kiwi transgènic, donant lloc a un augment significatiu del contingut d'àcid ascòrbic en comparació amb el tipus salvatge. Les línies de kiwi transgènics amb un contingut més elevat d'àcid ascòrbic van mostrar una toxicitat reduïda del coure, una millora de la fotosíntesi, l'eliminació de l'excés d'espècies reactives d'oxigen i una expressió alterada de gens relacionats amb l'estrès.

Aquesta investigació demostra que l'àcid ascòrbic té un paper crucial en la mitigació de la toxicitat del coure en el kiwi. En entendre els mecanismes implicats, és possible que es desenvolupin estratègies per millorar la tolerància al coure i garantir una millor seguretat alimentària en el cultiu de kiwi.

font:

Xiaoying Liu et al, L'augment de la síntesi d'àcid ascòrbic per sobreexpressió d'AcGGP3 millora la toxicitat del coure en el kiwi, Journal of Hazardous Materials (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132393