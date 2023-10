El Japó i els EUA tornen mostres d'asteroides a la Terra

By

El Japó i els Estats Units han recuperat amb èxit trossos d'asteroides i els han tornat a la Terra com a part dels seus programes espacials separats. Tot i que la quantitat i la qualitat de les mostres difereixen, aquestes missions no estan en competència sinó que es complementen mútuament en la recerca d'entendre els orígens de la vida.

La sonda Osiris-Rex de la NASA va alliberar una càpsula que va aterrar a Utah el 24 de setembre. Per garantir la conservació de les mostres, la càpsula es va col·locar en un recipient ple de nitrogen, evitant qualsevol contacte amb l'atmosfera terrestre. Des de llavors, les mostres han estat transportades al Centre Espacial Johnson de Texas, on seran analitzades.

Mentrestant, la missió japonesa Hayabusa2, llançada per l'Agència d'Exploració Aeroespacial del Japó (JAXA), va deixar caure amb èxit una càpsula que contenia mostres d'asteroides a l'interior d'Austràlia el 6 de desembre. Aquesta càpsula també va ser acuradament segellada per mantenir la integritat de les mostres. La missió Hayabusa2 ha cridat l'atenció internacional per la seva impressionant col·lecció i recuperació de mostres de dos asteroides diferents.

Ambdues missions tenen com a objectiu proporcionar informació valuosa sobre els orígens i l'evolució del nostre sistema solar. Mitjançant l'estudi de la composició i les propietats d'aquestes mostres d'asteroides, els científics esperen aprofundir en la nostra comprensió de com va començar la vida a la Terra i, potencialment, descobrir pistes sobre l'existència de vida en altres llocs de l'univers.

L'anàlisi d'aquestes mostres és un procés minuciós que requereix tècniques científiques avançades. Els científics realitzaran diverses proves, com ara la mesura de la composició isotòpica, la mineralogia i la química orgànica de les mostres. Aquestes anàlisis proporcionaran dades crítiques per ajudar a esbrinar els misteris de la formació d'asteroides i el paper que van tenir en el desenvolupament del nostre sistema solar.

La col·laboració entre els Estats Units i el Japó en la recollida de mostres d'asteroides demostra la importància de la cooperació internacional per avançar en el coneixement científic. En combinar recursos, experiència i tecnologia, aquestes missions tenen el potencial de fer contribucions profundes a la nostra comprensió del cosmos.

