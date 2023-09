Els fascinants secrets de la nostra galàxia Via Làctia

Un segle després del descobriment innovador d'Edwin Hubble que la nebulosa d'Andròmeda era en realitat un univers insular, els científics estan aprofundint en la comprensió de la nostra pròpia galàxia, la Via Làctia. Investigacions recents indiquen que la nostra llar és un lloc únic i extraordinari a l'univers, que il·lumina la seva formació, estructura i capacitat per formar planetes.

La Via Làctia no és la imatge simple i simètrica que abans pensàvem que era. En el seu nucli hi ha un forat negre supermassiu, envoltat per una protuberància d'estrelles velles. El disc prim, on resideixen la majoria de les estrelles, inclòs el sol, està format per braços en espiral. Més enllà del disc prim, hi ha un disc més gruixut poblat d'estrelles més antigues. Tota la galàxia està envoltada per un halo esfèric fet predominantment de matèria fosca, intercalat amb estrelles i gas.

Els astrònoms estudien estrelles individuals dins de la Via Làctia per mapejar les seves diverses estructures. Mitjançant l'anàlisi de la llum de les estrelles, poden determinar el lloc de naixement, l'edat i la composició de les estrelles. Aquest coneixement els permet reconstruir la història evolutiva de la galàxia i com es va construir durant milers de milions d'anys.

Anteriorment, es pensava que la Via Làctia va formar primer el seu halo, seguit del disc dens. Tanmateix, les dades del satèl·lit Gaia el 2016 van revelar descobriments sorprenents. La protuberància de la Via Làctia té forma de cacauet i la pròpia galàxia està deformada. El disc gruixut és acampanat, creixent més gruixut cap a les seves vores, i pot haver-se format abans de l'aureola. Fins i tot el nombre de braços espirals segueix sent incert.

La comprensió actualitzada de la nostra galàxia desafia les nocions anteriors de la seva simplicitat i estabilitat. La Via Làctia està en constant evolució i no es troba en estat d'equilibri. Aquesta complexitat nova desperta més curiositat i investigació.

Els astrònoms continuen utilitzant el diagrama del diapasó d'Edwin Hubble per classificar les galàxies, inclosa la Via Làctia. Actualment, la nostra galàxia es classifica com una espiral, amb els braços actuant com a vivers estel·lars. Durant dècades, es va creure que la Via Làctia tenia quatre braços principals: Sagitari, Orió, Perseu i Cygnus, però les investigacions en curs indiquen que el nombre de braços pot variar.

L'estudi de la nostra Via Làctia ofereix una visió fascinant del vast i complex univers. A mesura que els científics descobreixen més secrets sobre la nostra llar galàctica, milloren la nostra comprensió del cosmos i el nostre lloc dins d'ell.

- Definicions:

– Nebulosa d'Andròmeda: una galàxia el·líptica brillant separada de la nostra Via Làctia.

– Estrella variable cefeida: tipus d'estrella que s'utilitza per mesurar distàncies astronòmiques.

– Satèl·lit Gaia: satèl·lit de l'Agència Espacial Europea que mesura amb precisió els camins i els moviments dels estels dins de la galàxia.