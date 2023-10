Plantar bulbs de primavera: millor tard que mai

Si encara no heu plantat els bulbs de flors de primavera, no us preocupeu. Més val tard que mai, oi? Encara que hagués estat millor plantar-los fa un mes, encara hi ha temps per posar-los a terra i gaudir d'unes boniques floracions la propera primavera.

Les tulipes i altres bulbs de flors de primavera ja fa temps que estan a la venda. Probablement n'haureu vist caixes amuntegades a les prestatgeries de les botigues de jardineria i ferreteries. Però si encara no heu comprat o plantat el vostre, ara és el moment de fer-ho.

Després de ser collits als Països Baixos la primavera passada, aquests bulbs s'han emmagatzemat sota condicions de temperatura i humitat controlades amb cura. És important tenir en compte que els prestatges d'una botiga càlida no són el millor lloc per guardar-los. No obstant això, no s'hi quedaran molt de temps, ja que les botigues aviat deixaran espai per a la mercaderia de Halloween i Nadal.

Aleshores, què heu de fer si encara teniu bulbs sense plantar? Planteu-los el més aviat possible, sense més demora. Els bulbs de flors de primavera han de passar per un període de latència freda per desenvolupar-se correctament. En plantar-los ara, els estàs donant l'oportunitat d'establir les seves arrels i preparar-se per al cicle de creixement de la primavera.

Assegureu-vos de triar un lloc ben drenat al vostre jardí. La majoria dels bulbs prefereixen un lloc assolellat, però algunes varietats poden tolerar l'ombra parcial. Caveu forats a la profunditat adequada, que sol ser tres vegades l'alçada de la bombeta, i espaieu-los segons les instruccions del paquet.

Regeu bé els bulbs plantats i afegiu-hi una capa de mantell per protegir-los de les fluctuacions extremes de temperatura. Aleshores, simplement espereu pacientment fins que arribi la primavera, i els vostres esforços seran recompensats amb flors vibrants i un jardí preciós.

