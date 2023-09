La missió Psyche de la NASA s'ha endarrerit i es llançarà el 12 d'octubre

L'esperada Missió Psyche de la NASA, que té com a objectiu estudiar l'asteroide metàl·lic anomenat "Psyche", s'ha retardat una setmana. Inicialment programat per llançar-se el 5 d'octubre de 2023, des del Kennedy Space Center (KSC) de Florida, la missió tindrà lloc ara el 12 d'octubre de 2023. El retard és per permetre més inspeccions i verificacions de la nau espacial i els seus instruments.

La nova data de llançament, fixada per a les 10:16 EDT, proporcionarà a l'equip de la NASA el temps suficient per completar les verificacions necessàries dels paràmetres utilitzats per controlar els propulsors de gasos freds de nitrogen de la nau espacial Psyche. Aquestes verificacions són crucials per a l'èxit de la missió, ja que donen suport a la ciència, l'energia, la tèrmica, l'orientació de la nau espacial, la gestió de l'impuls i altres requisits de la missió.

L'asteroide Psique, que actualment orbita el Sol entre Mart i Júpiter, té un gran interès científic. La NASA creu que el seu nucli de níquel-ferro va jugar un paper vital en la formació del nostre sistema solar. La Missió Psique té com a objectiu estudiar la composició, la topografia i la gravetat de l'asteroide. Per aconseguir-ho, la missió utilitzarà una varietat d'instruments científics, com ara una imatge multiespectral, un magnetòmetre i un mesurador de raigs gamma i neutrons.

A més, la missió Psyche provarà una nova tecnologia de comunicació làser revolucionària anomenada Comunicació òptica de l'espai profund (DSOC). Desenvolupat pel Jet Propulsion Laboratory, DSOC permet una comunicació més eficient a l'espai profund mitjançant la codificació de dades en fotons a longituds d'ona infraroja. Aquesta tecnologia té el potencial de reduir significativament el temps que triga a transmetre dades entre la Terra i l'espai profund.

La data de llançament retardada permet a la NASA assegurar-se que es compleixen tots els requisits per a una missió reeixida. La finestra de llançament romandrà oberta entre el 12 i el 25 d'octubre, proporcionant una àmplia oportunitat per a un llançament amb èxit.

Definicions:

1. Falcon Heavy: un coet potent i reutilitzable desenvolupat per SpaceX per a missions de càrrega pesada.

2. Propulsors de gas fred: petits motors de coets que utilitzen gas comprimit, com el nitrogen, per maniobrar naus espacials.

3. Imatge multiespectral: càmera capaç de captar imatges en múltiples longituds d'ona de llum per proporcionar diferents tipus de dades científiques.

Fonts: NASA, Jet Propulsion Laboratory