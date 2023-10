Una nova perspectiva sobre l'eclipsi solar: coneixements a partir de les observacions de ràdio

Mentre que la majoria de californians van gaudir de l'eclipsi solar parcial del 14 d'octubre, els investigadors de l'Observatori de ràdio de la vall d'Owens (OVRO) van adoptar un enfocament diferent. Utilitzant la seva matriu de longitud d'ona llarga (OVRO-LWA) millorada, van capturar una imatge única d'"eclipsi de ràdio" que il·lumina la corona solar i els seus fenòmens associats.

Tradicionalment, els eclipsis solars s'observen a través de la llum visible, però OVRO-LWA va mesurar longituds d'ona de ràdio entre 20 i 88 megahertz (MHz) per crear una imatge de l'eclipsi en un espectre electromagnètic diferent. La imatge resultant, que es pot veure al vídeo següent, mostra la ubicació de la lluna representada per línies de punts i l'extremitat del sol visible amb línies sòlides. En particular, el vídeo també captura les distorsions causades per la ionosfera del sol, creant un efecte d'ondulació similar a veure el sol a través d'una superfície d'aigua ondulada.

Les ones de ràdio que s'estenen més enllà de la vora del sol a la imatge s'emeten des de la seva corona, produint un impactant efecte "anell de foc" fins i tot fora del camí de l'eclipsi anular complet. Aquesta perspectiva única ofereix als científics l'oportunitat d'estudiar la corona estesa del sol amb una resolució sense precedents a longituds d'ona de ràdio.

Bin Chen, astrofísic solar i professor associat de l'Institut Tecnològic de Nova Jersey (NJIT), que co-dirigeix ​​la investigació d'OVRO-LWA sobre el sol, va destacar la importància d'aquesta observació. Aprofitant l'extremitat de la lluna com a "tasta de ganivet" mòbil, la resolució angular efectiva de la corona solar es pot millorar molt.

L'actualització d'OVRO-LWA, amb el suport de la National Science Foundation, ha permès al telescopi examinar el cel més ràpidament que qualsevol altre radiotelescopi que funcioni a freqüències inferiors a 100 MHz. Aquest potent instrument permet un seguiment continu del cel, proporcionant informació valuosa sobre diversos fenòmens astronòmics, incloses les ejeccions de massa coronal d'estrelles properes, el magnetisme dels exoplanetes i l'univers primerenc.

Amb la seva capacitat per capturar imatges de ràdio de l'eclipsi solar, OVRO-LWA ofereix una perspectiva fresca i valuosa de la nostra estrella més propera, obrint noves vies per a l'exploració i la comprensió científica.

Preguntes més freqüents (FAQ)

Què és la matriu de longitud d'ona llarga (LWA)?

El Long Wavelength Array (LWA) és un radiotelescopi dissenyat per observar i estudiar objectes celestes a llargues d'ona, que van des de desenes fins a centenars de metres. És capaç de capturar ones de ràdio emeses per diverses fonts astronòmiques, proporcionant una visió única de l'univers.

Quina és la corona del sol?

La corona és la regió més externa de l'atmosfera solar que s'estén per milions de quilòmetres a l'espai. Està compost de gasos ionitzats extremadament calents que es fan visibles durant un eclipsi solar com una lleugera resplendor blanc nacrat que envolta el disc enfosquit del sol.

Per què són importants les observacions radiofòniques dels eclipsis?

Les observacions radiofòniques dels eclipsis proporcionen als científics una perspectiva diferent de la corona solar i els fenòmens associats. Mitjançant l'estudi de l'emissió d'ones de ràdio de la corona, els investigadors poden obtenir informació sobre la seva dinàmica, camps magnètics i altres propietats que no són fàcilment observables mitjançant les observacions tradicionals de llum visible. Aquestes perspectives úniques milloren la nostra comprensió del sol i el seu impacte en el sistema solar.