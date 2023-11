El futur dels viatges espacials humans: anticipar un augment dels llançaments orbitals dels EUA per al 2024

Tot i que els dies de glòria del programa del transbordador espacial poden ser en el passat, el negoci d'enviar humans a l'espai torna a augmentar. Segons projeccions recents, el 2024 podria marcar una fita significativa en la història dels llançaments orbitals amb base als EUA, amb el nombre més alt de missions tripulades en 15 anys.

El Centre Espacial Kennedy i l'Estació de Forces Espacials de Cap Canaveral acolliran un total de set missions, amb l'objectiu d'enviar 26 humans a l'òrbita. Aquest augment d'activitat promet superar els assoliments de l'any 2009, quan hi va haver cinc llançaments de llançadores, amb un total de 35 astronautes.

L'expectació al voltant d'aquests propers llançaments és palpable. No només signifiquen un compromís renovat amb l'exploració espacial humana, sinó que també anuncien una nova era de col·laboració i innovació. Aquesta vegada, però, el focus no es centra únicament en les missions dirigides pel govern. En canvi, les empreses privades estan jugant un paper fonamental per impulsar aquest ressorgiment.

En els últims anys, l'aparició d'empreses comercials de vols espacials com SpaceX i Blue Origin ha revolucionat el panorama de l'exploració espacial. Aquestes empreses han aportat idees noves, tecnologies d'avantguarda i una major eficiència al camp. Amb els seus plans ambiciosos, com ara la nau espacial Crew Dragon de SpaceX i el New Shepard de Blue Origin, preveuen un futur on els viatges espacials es tornin més accessibles i habituals.

Tanmateix, a mesura que creix l'emoció, sorgeixen moltes preguntes. Quins són els riscos que comporta els vols espacials humans? Com es compara el cost amb les missions no tripulades? Hi ha implicacions a llarg termini per al turisme espacial? Per atendre aquestes consultes i més, hem compilat una llista de preguntes freqüents sobre el futur dels viatges espacials humans.

Preguntes freqüents

P: Quins són els principals riscos associats amb els vols espacials humans?

R: Tot i que s'han fet avenços significatius en tecnologia i protocols de seguretat, el vol espacial humà encara comporta riscos inherents, com ara l'exposició a la radiació, els canvis fisiològics en la microgravetat i el potencial de mal funcionament de les naus espacials.

P: Com es compara el cost dels vols espacials humans amb les missions no tripulades?

R: Les missions de vols espacials humans són considerablement més cares que les missions no tripulades a causa dels requisits addicionals dels sistemes de suport vital, la formació de la tripulació i la garantia de la seguretat i el benestar dels astronautes durant tot el viatge.

P: Quines són les implicacions potencials a llarg termini del turisme espacial?

R: El turisme espacial té el potencial d'obrir noves vies d'exploració, investigació científica i oportunitats comercials a l'espai. Tanmateix, cal tenir en compte l'impacte ambiental, la preservació dels cossos celestes i les consideracions ètiques que envolten aquesta indústria emergent.

Quan comença el compte enrere fins al 2024, el futur dels viatges espacials humans sembla més brillant que mai. Amb un major nombre de llançaments i una combinació diversa d'iniciatives governamentals i privades, esperem impacients el proper capítol de la nostra exploració del cosmos.

