El paisatge dels vols espacials humans està a punt d'experimentar un canvi significatiu, amb el 2024 a punt de ser un any innovador per als llançaments orbitals amb base als Estats Units. Un total de set missions, previstes per enlairar des del Centre Espacial Kennedy i de l'Estació de Forces Espacials de Cap Canaveral, s'envien 26 astronautes a l'òrbita. Aquest és el nombre més elevat de llançaments tripulats des de la Costa Espacial des de l'any 2009, quan hi va haver cinc llançaments de transbordadors espacials amb 35 astronautes a bord. A més, si tot va com estava previst, el 2024 serà testimoni dels llançaments amb més tripulació des del 1997, que van veure vuit missions de transbordadors espacials.

SpaceX ha jugat un paper crucial a l'hora de revitalitzar el vol espacial humà amb seu als Estats Units des de la conclusió del programa del transbordador espacial. L'enlairament reeixit de la companyia del Crew Dragon Endeavour el maig de 2020, portant astronautes de la NASA a l'Estació Espacial Internacional (ISS), va obrir el camí per a una nova era de vols espacials comercials. Des d'aleshores, SpaceX ha estat l'únic llançador d'humans amb seu als Estats Units, realitzant una combinació de missions sota el programa de tripulació comercial de la NASA i empreses privades a l'ISS i vols orbitals.

A mesura que mirem cap al 2024, hi ha perspectives encara més emocionants a l'horitzó. SpaceX està planejant cinc missions rècords, inclosa la missió Axiom Space 3, que implicarà una breu visita a l'ISS. La missió Crew-8 enviarà quatre membres de la tripulació de substitució a l'estació espacial per a una estada de sis mesos. A més, hi ha expectatives pel primer vol tripulat del programa Artemis de la NASA, amb la nau espacial Orion, així com el tan esperat vol de prova amb tripulació del CST-100 Starliner de Boeing.

Aquests desenvolupaments signifiquen un punt d'inflexió crític en l'exploració espacial, a mesura que més jugadors entren al camp. A més de les missions tripulades en curs de Rússia i la Xina, empreses privades com Virgin Galactic i Blue Origin també estan fent progressos en el vol suborbital. Aquesta ampliació d'oportunitats per accedir a l'espai no només beneficiarà les superpotències establertes, sinó que també facilitarà la col·laboració global, ja que els governs busquen fomentar els seus propis programes d'astronautes.

Mentre anticipem amb impaciència el futur dels vols espacials humans, el nombre rècord de llançaments amb seu als Estats Units el 2024 mostra l'increïble progrés que hem aconseguit i assenyala una nova era d'exploració i descobriment espacial.

Preguntes més freqüents (FAQs)

1. Quants llançaments orbitals amb base als Estats Units s'esperen el 2024?

S'han previst set missions des del Centre Espacial Kennedy i l'Estació de la Força Espacial de Cap Canaveral el 2024, que enviaran 26 astronautes en òrbita.

2. Com es compara això amb anys anteriors?

Els llançaments previstos el 2024 seran el nombre més alt de llançaments tripulats des de la Costa Espacial des del 2009. També seran els llançaments amb més tripulació des del 1997.

3. Quina empresa és el principal llançador d'humans amb seu als Estats Units?

SpaceX ha estat el principal llançador d'humans amb seu als Estats Units des del maig de 2020, després de la retirada del programa del transbordador espacial.

4. Quines altres novetats podem esperar el 2024?

A més de les missions de SpaceX, el 2024 es podria veure el primer vol tripulat del programa Artemis de la NASA i el CST-100 Starliner de Boeing. Aquestes fites signifiquen diverses oportunitats per a l'exploració espacial i la col·laboració.

5. Com afectaran aquests avenços el futur dels vols espacials humans?

L'augment del nombre de llançaments i la implicació de diversos actors en el camp indiquen una nova era d'exploració espacial, que permetrà a més nacions i organitzacions aventurar-se més enllà dels límits de la Terra i contribuir a la nostra comprensió de l'univers.