L'impacte devastador dels incendis al Pantanal el 2020

El Pantanal, reconegut com la zona humida tropical d'aigua dolça més gran i un punt crític de biodiversitat, va patir incendis greus el 2020. Els incendis van destruir aproximadament el 30% de la part brasilera del bioma, equivalent a una àrea de 44,998 quilòmetres quadrats. Això supera les estimacions anteriors, que oscil·laven entre 14,307 km² i 36,017 km².

Els investigadors de l'Institut Nacional d'Investigació Espacial (INPE) al Brasil van utilitzar imatges de satèl·lit del satèl·lit SENTINEL-2 de l'Agència Espacial Europea per estimar amb precisió l'extensió de les zones cremades. Aquest enfocament va aconseguir una precisió del 96% notable, superant amb escreix altres models basats en satèl·lits per al Pantanal. Els resultats de l'estudi ajudaran a millorar les estimacions de traces de gasos i aerosols associats a la crema de biomassa.

És crucial avaluar l'impacte dels incendis en els ecosistemes i la biodiversitat en regions sensibles al clima com el Pantanal, sobretot tenint en compte la potencial intensificació de la sequera provocada per El Niño d'enguany. La part nord del Pantanal i les zones adjacents a la conca superior del Paraguai poden tornar-se més seques i susceptibles al foc.

L'estudi destaca els punts forts de les imatges de satèl·lit proporcionades per l'instrument multiespectral (MSI) a bord de SENTINEL-2, inclosa la seva resolució espacial superior de 20 metres, que ofereix informació detallada sobre les zones cremades i una resolució temporal de 5 dies.

La crisi del foc del Pantanal de 2020 va ser causada principalment per una sequera extrema, i entendre l'impacte d'aquests esdeveniments meteorològics en el bioma i la seva biodiversitat és essencial per als programes de gestió i mitigació d'incendis. Aquesta informació pot ajudar les agències mediambientals i els bombers a determinar àrees i accions prioritàries per combatre o controlar els incendis.

Les conseqüències dels incendis al Pantanal van ser importants. La regió sol experimentar nivells d'aigua elevats a l'època de pluges, però una sequera prolongada el 2019 seguida d'un empitjorament de les condicions el 2020 va provocar una reducció del 34% de la superfície de l'aigua en comparació amb la mitjana. La superfície agregada cremada va ser un 200% més gran que la mitjana a llarg termini, amb un 35% cremada per primera vegada en la història registrada.

L'impacte ecològic dels incendis va ser devastador, especialment per a la població de jaguars, l'espècie felina més gran d'Amèrica. Els incendis van destruir el 45% de la població estimada de jaguars, afectant el 79% de la seva superfície natural i el 54% de les àrees protegides. S'estima que aproximadament 16 milions d'animals petits i 944,000 animals més grans van morir en els incendis forestals.

El cost econòmic de la restauració de les zones afectades s'estima en 123 milions de dòlars. A més, s'ha incrementat el nombre d'hospitalitzacions per problemes respiratoris als estats de Mato Grosso i Mato Grosso do Sul, destacant encara més els efectes nocius dels incendis sobre la salut humana.

L'estudi subratlla la necessitat d'esforços continus per millorar la precisió de les dades i generar estimacions més precises, que permetin una millor gestió dels incendis i la conservació del medi ambient al Pantanal i altres regions vulnerables.