Millora del segrest de carboni natural: el paper de la qualitat de l'aire

Un nou estudi realitzat per un equip d'investigació liderat per Carnegie Institution for Science ha posat llum sobre com la contaminació de l'aire afecta la capacitat de les plantes per eliminar el diòxid de carboni de l'atmosfera mitjançant la fotosíntesi. Les troballes, publicades a les Actes de l'Acadèmia Nacional de Ciències, emfatitzen l'impacte significatiu de la contaminació per partícules en la productivitat dels ecosistemes i destaquen els beneficis potencials de la millora de la qualitat de l'aire.

Les plantes tenen un paper crucial en la mitigació del canvi climàtic mitjançant la fotosíntesi. En convertir la llum solar en energia química, absorbeixen el diòxid de carboni de l'aire i l'emmagatzemen com a matèria biològica. No obstant això, les partícules d'aerosol, produïdes per activitats humanes com els desplaçaments i la crema de combustibles fòssils, poden disminuir aquest procés vital. Aquestes partícules no només contribueixen a la mala qualitat de l'aire i problemes de salut humana, sinó que també dispersen o absorbeixen la llum solar, de manera similar a estar a l'ombra, dificultant el creixement de les plantes.

Mitjançant mesures per satèl·lit, els investigadors van observar una correlació entre l'activitat fotosintètica i la contaminació d'aerosols. Van descobrir que les plantes capturen més carboni els caps de setmana i durant els confinaments de COVID-19 quan la producció industrial es redueix i els desplaçaments diaris són limitats. Això suggereix que la reducció de la contaminació per partícules al llarg de la setmana podria millorar el segrest natural de carboni per part de les plantes.

En mantenir els nivells d'activitat fotosintètica del cap de setmana, s'estima que es podrien eliminar de l'atmosfera entre 40 i 60 megatones de diòxid de carboni cada any. A més, aquesta reducció de la contaminació podria augmentar la productivitat agrícola sense necessitat de terres addicionals. Aquestes troballes tenen implicacions polítiques importants per als governs que pretenen reduir la contaminació per carboni i assolir els objectius climàtics.

Els coneixements de l'estudi sobre el cicle setmanal de l'activitat fotosintètica i la seva relació amb la contaminació d'aerosols ofereixen una nova perspectiva sobre la importància de la qualitat de l'aire per millorar el segrest natural de carboni. La millora de la qualitat de l'aire no només beneficia la salut humana sinó que també contribueix a la lluita contra el canvi climàtic. Aquesta investigació subratlla la necessitat d'esforços continuats per frenar la contaminació per partícules i prioritzar les pràctiques sostenibles per maximitzar el potencial de les plantes per mitigar les emissions de carboni.

Preguntes freqüents

1. Què és la fotosíntesi?

La fotosíntesi és el procés pel qual les plantes converteixen la llum solar en energia química. Absorbeixen el diòxid de carboni de l'aire i l'utilitzen per produir hidrats de carboni i greixos, alhora que alliberen oxigen com a subproducte.

2. Com afecta la contaminació de l'aire a la fotosíntesi?

La contaminació de l'aire, especialment la contaminació per partícules causada per partícules d'aerosol, pot dificultar la fotosíntesi. Aquestes partícules poden disminuir la qualitat de l'aire, afectant negativament la salut de les plantes i reduint la seva capacitat d'absorbir la llum solar i realitzar la fotosíntesi de manera eficient.

3. Quines són les implicacions de la millora de la qualitat de l'aire en el segrest de carboni?

La millora de la qualitat de l'aire pot provocar un augment de la retenció de carboni per part de les plantes. En reduir la contaminació per partícules al llarg de la setmana, similar als nivells observats els caps de setmana, s'estima que es podrien eliminar anualment de l'atmosfera entre 40 i 60 megatones de diòxid de carboni, ajudant a combatre el canvi climàtic.

4. Com contribueix aquesta investigació a la sostenibilitat agrícola?

Entendre l'impacte de la contaminació dels aerosols en la fotosíntesi proporciona informació valuosa per a la sostenibilitat agrícola. En donar prioritat a la millora de la qualitat de l'aire, la productivitat agrícola es pot augmentar sense necessitat de terres addicionals, alineant-se amb els esforços per reduir la petjada de carboni i aconseguir zero emissions netes a l'agricultura.