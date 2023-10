El ronronament del gat: s'explica el mecanisme del pilot automàtic

Els investigadors han descobert el secret darrere del ronroneig d'un gat. Resulta que el so distintiu el produeixen unes coixinets esponjosos a les cordes vocals d'un gat, conegudes com a "coixinets de ronronament". Aquests coixinets augmenten la densitat de les cordes vocals, la qual cosa fa que vibrin més lentament, donant lloc al soroll agut que alegra els propietaris de gats.

Anteriorment, els científics estaven desconcertats per com els gats, tot i tenir cordes vocals més curtes, aconseguien produir sons de baixa freqüència típicament fets per animals més grans. No obstant això, la investigació realitzada per un equip internacional liderat pel científic de veu Christian Herbst suggereix que el ronronament pot ser un comportament aerodinàmic passiu que continua automàticament després que el cervell enviï un senyal d'inici, desafiant la creença que les contraccions musculars actives causen ronronament.

Les vibracions de les cordes vocals associades al ronronament impliquen un mode vocal especial amb un quocient tancat llarg, similar al registre de "alevins vocals" dels humans. Els alevins vocals es caracteritzen per un so agut i ronc produït fent vibrar les cordes vocals a una freqüència molt baixa. Els coixinets de ronronament dels gats funcionen de manera similar per permetre'ls ronronar malgrat les seves cordes vocals més curtes.

Les fibres de col·lagen i elastina dins dels teixits connectius de les cordes vocals esmorteeixen les altes freqüències dels sons dels gats, igual que en els gats rugents. Aquestes estructures, que poden mesurar fins a 4 mil·límetres de diàmetre, s'havien descobert anteriorment en gats domèstics però no s'havien estudiat en relació al ronronament.

En un experiment, els investigadors van treure les laringes dels gats domèstics morts i van pressionar les cordes vocals juntes mentre passaven aire càlid i humit a través d'elles. Sorprenentment, les vuit laringes van produir un so de ronronament sense cap contracció muscular ni entrada neuronal, la qual cosa demostra que la contracció muscular no és essencial per a ronronar.

Tot i que la raó exacta per la qual els gats ronronen encara segueix sent un misteri, algunes teories suggereixen que el ronronament indica satisfacció i fomenta la interacció amb els humans. La investigació també suggereix que el ronronament podria tenir propietats curatives.

La nova comprensió del ronronament podria conduir a noves idees sobre el paper del ronronament en la salut i el benestar d'un gat. També pot obrir el camí per al desenvolupament de tecnologies que imiten el so del ronronament, com ara dispositius calmants per a gats o nous tractaments per al dolor i l'ansietat tant en gats com en humans.

Font: Biologia actual