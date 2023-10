Els investigadors descobreixen el mecanisme molecular d'activació i senyalització del receptor del complement

By

Els investigadors de l'Institut Indi de Tecnologia (IIT) Kanpur han fet un gran avenç en la comprensió del mecanisme molecular de l'activació i la senyalització del receptor del complement. Dirigit pel professor Arun K Shukla, l'equip del Departament de Ciències Biològiques i Bioenginyeria ha descobert coneixements importants sobre com funcionen els receptors d'anafilatoxines, que podrien tenir implicacions futures per al descobriment de fàrmacs en diversos trastorns inflamatoris.

L'estudi es va centrar en el sistema del complement, una part essencial de la nostra resposta immune, i la seva dependència d'anafilatoxines com C3a i C5a. Aquestes anafilatoxines interaccionen amb receptors específics, coneguts com C3aR i C5aR1, i l'equip va intentar entendre millor com aquests receptors reconeixen els seus objectius, activen i controlen la senyalització.

A més de donar llum sobre el funcionament dels receptors d'anafilatoxines, la investigació també va revelar un mecanisme natural per reduir la resposta inflamatòria causada per C5a. Aquest mecanisme consisteix a eliminar una part específica de la molècula C5a. A més, l'estudi va identificar un pèptid que activa selectivament C3aR, demostrant que els receptors poden respondre de manera diferent a diversos compostos.

Les troballes de l'equip tenen el potencial d'informar el descobriment de nous fàrmacs en el tractament d'una sèrie de malalties humanes, com ara l'artritis, l'asma i la sèpsia. En obtenir una comprensió més clara de com funcionen els receptors d'anafilatoxines, els científics poden desenvolupar teràpies dirigides per modular la resposta immune i alleujar la inflamació.

La investigació s'ha publicat a la revista científica internacional Cell. L'equip estava format pel professor Shukla, així com per investigadors del Departament de Ciències Biològiques i Bioenginyeria de l'IIT Kanpur, el Departament de Ciències Biològiques de la Universitat del Sud de Califòrnia i la Secció de Biologia Molecular i Computacional.