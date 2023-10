Kellie Gerardi, investigadora de l'IIAS, s'unirà al vol espacial de recerca de Galactic 05

L'Institut Internacional de Ciències Astronàutiques (IIAS) ha anunciat que la investigadora bioastronàutica i especialista en càrrega útil Kellie Gerardi representarà l'Institut en el proper vol espacial de recerca "Galactic 05" amb Virgin Galactic.

L'obertura prevista per al 2 de novembre de 2023, 'Galactic 05' serà el sisè vol espacial de Virgin Galactic aquest any. La missió implicarà la conversió de la nau espacial en un laboratori espacial suborbital dedicat a la investigació espacial.

En aquesta missió s'unirà a Gerardi el doctor Alan Stern, científic planetari nord-americà i vicepresident associat del sector espacial del Southwest Research Institute, i un astronauta privat de nacionalitat franco-italiana.

Com a primer investigador del món patrocinat per la indústria contractat per volar en una nau espacial comercial, Gerardi farà tres experiments de càrrega útil durant el vol espacial. Aquests experiments se centraran en la dinàmica de fluids, la biometria humana i el control de la glucosa. A més, Gerardi avaluarà l'experiència de l'investigador per millorar els futurs programes de formació i vols espacials de recerca patrocinats per l'IIAS.

Virgin Galactic i IIAS han col·laborat estretament en la integració de la càrrega útil i la coreografia en vol per maximitzar els avenços científics i tecnològics de la missió "Galactic 05". Aquesta missió significa una fita per a l'IIAS en el seu compromís de fomentar un futur espacial inclusiu mitjançant la investigació de benefici global.

Acompanyant Gerardi a Spaceport America hi haurà els investigadors de l'IIAS Yvette Gonzalez, el doctor Aaron Persad i el doctor Shawna Pandya. Proporcionaran suport per a la integració de la càrrega útil i realitzaran anàlisis de dades posteriors al vol.

Aquesta missió no només mostra els avenços en la investigació espacial, sinó que també destaca la col·laboració creixent entre empreses comercials de vols espacials i institucions de recerca. Marca un altre pas endavant en la recerca del progrés científic i l'exploració de noves fronteres.

Fonts:

– Article original: Virgin Galactic (l'article font no proporciona URL)

- Podcast de SpaceWatch.global amb Kellie Gerardi (l'article font no proporciona URL)