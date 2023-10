El telescopi Hubble de la NASA captura imatges impressionants de l'escull còsmic

By

El telescopi espacial Hubble de la NASA continua sorprès els entusiastes de l'espai i captura imatges impressionants de l'univers. En la seva actualització més recent del mànec d'Instagram, la NASA va compartir dues imatges captivadores que van ser preses pel telescopi Hubble. Aquestes imatges mostren un "escull còsmic" situat a 163,000 anys llum de la Terra a la constel·lació del Dorado.

Les imatges mostren dos núvols veïns de pols i gas còsmics: la nebulosa vermella gegant NGC 2014 i la nebulosa blava més petita NGC 2020. Situades al Gran Núvol de Magallanes, una galàxia satèl·lit de la Via Làctia que està plena d'estrelles massives, aquestes nebuloses fan part d'una vasta regió de formació estel·lar.

Segons la NASA, les estrelles properes al centre de la imatge són significativament més grans que el nostre Sol, i oscil·len entre 10 i 20 vegades la seva mida. La radiació intensa emesa per aquestes estrelles escalfa els gasos densos que l'envolten, inclòs l'oxigen, a temperatures d'uns 20,000 °C (11,000 °F). La nebulosa que es veu a la part inferior esquerra de la imatge es va formar a partir d'una estrella que és 200,000 vegades més brillant que el nostre Sol i que havia expulsat gas mitjançant una sèrie d'erupcions.

La impressionant imatge publicada per la NASA mostra un anell blau brillant amb un petit punt blau al mig. Onades de gas vermell i taronja s'arcen des de la part superior esquerra fins a la part superior dreta de la imatge, amb un centre blau clar que emergeix del mar de vermell. A més, hi ha diversos punts blancs brillants escampats per la imatge. A la part superior dreta, es pot veure gas blau fosc emanant de la immensitat de l'espai.

La imatge es va capturar amb la Wide Field Camera 3 de Hubble per commemorar els 30 anys de funcionament del telescopi a l'espai. Des del seu llançament el 24 d'abril de 1990, el telescopi espacial Hubble ha capturat més d'1.4 milions d'observacions de prop de 47,000 objectes celestes. Anomenat després de l'astrònom nord-americà Edwin P. Hubble, que va confirmar la naturalesa en expansió del nostre univers, el telescopi ha completat més de 175,000 òrbites al voltant de la Terra, cobrint una distància d'aproximadament 4.4 milions de milles.

La publicació d'aquesta increïble imatge del telescopi Hubble de la NASA va cridar molta atenció dels entusiastes de l'espai. Els usuaris van expressar la seva admiració, admiració i admiració, una persona va descriure la captura com a "bella" i una altra va assenyalar els colors sorprenents. Innegablement, el telescopi Hubble ens ha proporcionat una visió notable de les meravelles del cosmos.

