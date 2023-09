Frank Rubio lamenta la missió d'un any lluny de la família, malgrat els rècords aconseguits

By

L'astronauta Frank Rubio, que actualment ostenta el títol de l'estada més llarga a l'espai d'un astronauta de la NASA, ha revelat que hauria rebutjat la missió si hagués sabut que s'allargaria més d'un any en lloc dels sis mesos previstos. Rubio va fer aquesta confessió durant una entrevista recent des de l'Estació Espacial Internacional (ISS).

La missió de Rubio es va allargar quan la nau espacial que havia de transportar-lo de tornada a la Terra va començar a filtrar refrigerant mentre estava connectada a l'ISS. Com a resultat, ha passat una mica més d'un any a l'òrbita terrestre baixa, registrant 371 dies i convertint-se en el primer astronauta nord-americà, i una de les sis persones, a passar un any a l'espai.

Tanmateix, Rubio admet que no s'hauria apuntat de bon grat a una missió tan llarga a causa d'esdeveniments familiars importants que s'ha hagut de perdre. Malgrat això, reconeix els sacrificis personals dels astronautes per mantenir l'estació espacial en funcionament.

Tornant a la Terra el 27 de setembre, Rubio espera retrobar-se amb la seva família i gaudir dels simples plaers de la vida a la superfície del planeta. Té previst centrar-se a passar temps amb els seus éssers estimats i apreciar la pau i la tranquil·litat de la natura.

