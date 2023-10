Una nova investigació explora l'impacte dels impactes sobre els orgànics a Ceres

Un dels descobriments notables de la missió Dawn de la NASA és la presència d'orgànics complexos a Ceres, l'objecte més gran del cinturó d'asteroides. La troballa de molècules alifàtiques, compostes per cadenes de carboni i hidrogen, juntament amb la presència de gel d'aigua a Ceres, suggereix que aquest planeta nan podria haver allotjat alguna vegada els ingredients necessaris per a la vida.

La qüestió de com es van originar aquests orgànics alifàtics a Ceres ha estat un tema d'investigació intensa des del seu descobriment l'any 2017. Alguns estudis suggereixen que van ser lliurats a Ceres per un cometa o un impactador ric en orgànics, mentre que altres proposen que es van formar a Ceres. planeta nan mitjançant l'alteració dels seus materials per l'aigua salada. Independentment del seu origen, els orgànics de Ceres s'han vist afectats pels nombrosos impactes que n'han embrutat la superfície.

La nova investigació, que es presentarà a la reunió GSA Connects 2023 de la Geological Society of America, té com a objectiu ampliar la nostra comprensió de com els impactes han influït en les molècules alifàtiques de Ceres. Les implicacions d'aquestes troballes són crucials per determinar l'origen d'aquests orgànics i avaluar l'habitabilitat del planeta nan.

El científic principal Terik Daly, un científic planetari del Laboratori de Física Aplicada de Johns Hopkins, explica que l'estudi va ser motivat per la detecció inicial de substàncies orgàniques a prop d'un gran cràter d'impacte a Ceres. La investigació indica que els orgànics poden estar més estesos del que es creia anteriorment i que semblen ser capaços de suportar els impactes en condicions semblants a Ceres.

Entendre els efectes dels impactes sobre els orgànics de Ceres és essencial per desentranyar els misteris d'aquest planeta nan i com podria haver donat suport a la vida. En investigar més la resiliència d'aquests orgànics i la seva distribució a Ceres, els científics esperen obtenir coneixements més profunds sobre els orígens i l'habitabilitat d'aquest intrigant cos celeste.

Fonts:

– Laboratori de Física Aplicada de la NASA / Johns Hopkins University

- Societat Geològica d'Amèrica