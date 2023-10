Investigadors de la Universitat de Colònia han descobert un nou enfocament per tractar la malaltia de Huntington, un trastorn neurodegeneratiu. L'equip va utilitzar un enzim sintètic derivat de plantes, conegut com a peptidasa de processament estromal (SPP), i va trobar que reduïa l'aglomeració de proteïnes repetides de poliglutamina (polyQ) associades amb els canvis patològics de la malaltia de Huntington.

La malaltia de Huntington és una de les diverses malalties neurodegeneratives de poliglutamina causades per la repetició d'aminoàcids de glutamina en proteïnes específiques. L'acumulació excessiva d'aquestes repeticions de poliQ condueix a la formació de dipòsits de proteïnes nocius, donant lloc a una disfunció cel·lular i la mort. Malgrat la investigació intensiva, actualment no hi ha cura per a aquestes malalties.

Per explorar possibles tractaments, els investigadors van introduir a les plantes la proteïna mutant tòxica huntingtina, que causa la mort cel·lular a les neurones humanes. Sorprenentment, van trobar que les plantes es mantenien sanes i eliminaven activament els grups de proteïnes huntingtina, a diferència dels models animals i humans de la malaltia.

Els investigadors van identificar els cloroplasts, orgànuls vegetals responsables de la fotosíntesi, com el factor crític per prevenir l'acumulació de proteïnes tòxiques a les plantes. Van descobrir que la proteïna del cloroplast SPP té un paper clau en aquest procés. En produir la planta SPP en models de cucs de cèl·lules humanes i nematodes de la malaltia de Huntington, els investigadors van poder reduir els grups de proteïnes i alleujar els símptomes de la malaltia.

Aquestes troballes ofereixen esperança per al desenvolupament de SPP com a teràpia potencial per a la malaltia de Huntington. Els investigadors van emfatitzar la necessitat de més investigacions per entendre els mecanismes moleculars a través dels quals SPP prevé l'agregació de proteïnes i per explorar possibles efectes fora de l'objectiu.

A més, l'estudi obre possibilitats per al descobriment d'altres proteïnes vegetals que puguin prevenir l'agregació de proteïnes relacionades amb la malaltia. Els investigadors van expressar la seva creença que la investigació sobre plantes és la clau per trobar nous fàrmacs per tractar malalties humanes i que estudiar les plantes com a models d'investigació sobre l'envelliment podria conduir a avenços significatius en el camp.

L'equip ha aconseguit finançament per aplicar la seva idea, amb plans per establir una start-up que produeixi proteïnes terapèutiques derivades de plantes per provar-les com a tractaments potencials per a malalties neurodegeneratives en humans.

Fonts:

- Envelliment de la natura: "L'expressió in planta del fragment de huntingtina expandit amb poliQ humana revela mecanismes per prevenir l'agregació de proteïnes relacionada amb la malaltia"

- Notícies de la Universitat de Colònia - "Les proteïnes vegetals sintètiques com a teràpia potencial per a la malaltia de Huntington"