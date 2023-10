Les noves evidències donen suport a l'assentament humà primerenc a Amèrica

Un estudi recent desafia les creences anteriors sobre el moment de l'assentament humà a les Amèriques. Si bé els arqueòlegs pensaven anteriorment que els humans van arribar a l'interior d'Amèrica del Nord fa uns 14,000 anys, les noves investigacions suggereixen que la gent estava a Amèrica fa aproximadament 23,000 anys.

La teoria predominant era que els humans van arribar a Amèrica del Nord quan es va formar un corredor lliure de gel entre dues grans capes de gel durant l'última edat de gel. Aquest corredor va permetre als humans viatjar des d'Alaska fins al cor d'Amèrica del Nord. Tanmateix, aquesta creença s'ha anat erosionant gradualment i les proves recents han fet retrocedir la data de presència humana a les Amèriques.

El setembre de 2021, un estudi publicat a Science va descobrir petjades fòssils a Nou Mèxic que es van datar fa uns 23,000 anys. Aquestes petjades, fetes per un grup de persones prop d'un antic llac, van afegir 7,000 anys a la línia de temps de l'habitació humana a les Amèriques.

La nova investigació va enfrontar-se a crítiques sobre la precisió de la datació amb radiocarboni del pol·len fossilitzat que es troba a les capes de sediments properes a les petjades. Alguns investigadors van argumentar que les dates estaven esbiaixades a causa de l'efecte "aigua dura", que es produeix quan el carboni-14 de les aigües subterrànies ja ha patit una desintegració radioactiva.

Per abordar aquestes preocupacions, l'equip d'investigació va utilitzar una tècnica anomenada citometria de flux per comptar i aïllar el pol·len fòssil per a la datació amb radiocarboni. Aquest mètode els va permetre obtenir suficients grans de pol·len, concretament de pins, que no es veuen afectats per l'efecte “aigua dura”.

La datació amb radiocarboni dels grans de pol·len va confirmar la cronologia original de les petjades i va demostrar que els efectes d'"aigua dura" estaven absents al lloc. A més, es va utilitzar una altra tècnica de datació anomenada luminescència estimulada òpticament (OSL) com a control independent, donant suport encara més a l'assentament primerenc dels humans a les Amèriques.

Aquesta nova evidència desafia els coneixements previs de quan els humans es van establir per primera vegada a les Amèriques, cosa que suggereix que estaven presents durant l'auge de l'última edat de gel. Més investigacions i descobriments continuaran donant forma a la nostra comprensió dels patrons de migració humana prehistòrica.

