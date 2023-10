Desenterrant la història: nous descobriments sobre el mestissatge humà-neandertal

Un estudi innovador ha revelat que els humans i els neandertals es van dedicar a l'encreuament molt abans del que es creia, que va tenir lloc fa aproximadament 250,000 anys. Aquesta troballa desafia la idea de llarga durada que el mestissatge es va produir fa només 75,000 anys. Mitjançant l'anàlisi de l'ADN, els investigadors han descobert coneixements valuosos sobre la història d'aquestes antigues interaccions.

Revelacions dels estudis d'ADN

Estudis anteriors han demostrat que al voltant del sis per cent dels gens dels neandertals es poden remuntar als humans. A més, els científics han descobert que certs grups de persones a l'Àfrica subsahariana posseeixen rastres d'ADN neandertal. Això suggereix que els primers humans es van barrejar amb els neandertals i que posteriorment van tornar a l'Àfrica, deixant una empremta genètica.

Michael Dannemann, professor associat especialitzat en genòmica evolutiva i poblacional, remarca que aquesta nova investigació proporciona una major precisió en l'anotació de l'ADN de Neandertal en els genomes humans moderns. A més, ajuda a entendre com la barreja de gens va influir en els trets físics tant dels neandertals com dels primers humans. A més, millora el nostre coneixement dels seus patrons de migració i interaccions en el passat.

Presència d'ADN de Neandertal a l'Àfrica subsahariana

Un estudi publicat recentment a la revista Cell ha revelat la presència d'ADN neandertal en individus d'ascendència africana subsahariana. Tot i que els orígens d'aquest ADN encara segueixen sent misteriós, l'estudi es va centrar principalment en poblacions amb connexions ancestrals amb Níger-Congo.

Per aclarir la presència de l'ADN de Neandertal a les poblacions humanes actuals, els investigadors van comparar el material genètic d'un antic Neandertal conegut com el "Neandertal Altai" amb els gens de 180 individus de dotze poblacions diferents de l'Àfrica subsahariana.

Mitjançant l'anàlisi estadística, els científics van identificar variants genètiques compartides entre humans i neandertals i van investigar com es van heretar aquestes versions de gens. L'estudi va trobar que tots els genomes de l'Àfrica subsahariana examinats contenien ADN neandertal, amb algunes poblacions que presentaven fins a l'1.5 per cent del material genètic neandertal. Aquesta valuosa informació sobre el mestissatge revela que aquests genomes es van heretar dels humans que es van barrejar amb els neandertals i van tornar a l'Àfrica.

Estudis recents que indiquen la presència d'ADN neandertal

El més intrigant és que els investigadors van descobrir que la majoria de l'ADN de neandertal en els genomes humans es concentrava en regions que no codifiquen la síntesi de proteïnes. Per contra, aquestes mateixes regions de l'ADN humà no tenien gens neandertals. Això suggereix que els neandertals no van afavorir els gens humans durant el seu procés evolutiu. En canvi, ambdues espècies van evolucionar de manera diferent, adaptant els seus genomes per a diferents propòsits.

Fernando Villanea, genetista de poblacions de la Universitat de Colorado Boulder, subratlla la importància d'aquesta troballa. Suggereix que implica que cap conjunt de gens és superior o inferior a l'altre; simplement van evolucionar per complir diferents funcions dins del genoma de cada espècie.

Més informació sobre l'evolució humana

Aquestes troballes notables ofereixen als científics l'oportunitat d'obtenir més informació sobre les complexitats de l'evolució humana. Sarah Tishkoff, autora principal de l'estudi i professora de genètica i biologia a la Universitat de Pennsilvània, proposa un examen més profund de la composició genètica de la població que va viure fa 250,000 anys i com es compara amb els gens dels humans moderns. Aquesta anàlisi comparativa podria revelar informació valuosa sobre la història i l'adaptació de la nostra espècie.

FAQ:

P: Quan es van creuar per primera vegada els humans i els neandertals?

R: Les noves investigacions suggereixen que el mestissatge es va produir fa aproximadament 250,000 anys, desafiant les creences anteriors que va passar fa 75,000 anys.

P: On es troba l'ADN de Neandertal en els humans moderns?

R: L'ADN de neandertal es pot trobar a la composició genètica d'individus que viuen a l'Àfrica subsahariana, concretament en poblacions amb connexions ancestrals amb Níger-Congo.

P: Què revela la presència de l'ADN de Neandertal en els humans moderns?

R: Suggereix que els primers humans es van barrejar amb els neandertals i després van tornar a Àfrica, deixant una empremta genètica.

P: Quins coneixements es poden obtenir de l'estudi de l'ADN de Neandertal en els genomes humans moderns?

R: Mitjançant l'anàlisi de l'impacte de la barreja de gens entre els neandertals i els primers humans, els científics poden entendre millor els trets físics d'ambdós grups i la seva migració i interaccions en el passat.