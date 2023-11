Desbloquejar els secrets dels patrons de son estacionals

By

introducció

Les estacions provoquen canvis a la natura, que afecten diverses formes de vida a la Terra. Des de la caiguda de fulles pels arbres caducifolis fins a la hibernació dels animals, l'impacte dels canvis estacionals és innegable. Sorprenentment, un estudi innovador del 2023 revela que els humans també presenten patrons estacionals en els seus cicles de son, donant llum als nostres propis ritmes interns.

Metodologia de recerca

La investigació va ser realitzada per un equip de científics de la Clinic for Sleep & Chronomedicine de l'Hospital St. Hedwig de Berlín. L'estudi, publicat a la revista Frontiers in Neuroscience, va implicar 188 voluntaris que van passar tres nits en un laboratori. Aquests participants, inclosos 98 dones i 90 homes, van ser controlats de prop durant els seus cicles de son.

Polisomnografia: entendre les etapes del son

Per estudiar els seus patrons de son, els científics van realitzar una anàlisi exhaustiva coneguda com a polisomnografia. Aquest procés implica l'enregistrament de les ones cerebrals, els nivells d'oxigen en sang, la freqüència cardíaca, la respiració, els moviments dels ulls i les contraccions de les cames. A través d'això, els cicles del son es podrien classificar en etapes de moviment ocular ràpid (REM) i de moviment ocular no ràpid (NREM), aquesta última dividida en tres etapes.

Resultats clau: coneixements sobre el son estacional

Els resultats de l'estudi proporcionen una visió fascinant de les variacions estacionals del son. Durant l'hivern, els subjectes acostumaven a dormir aproximadament 60 minuts més, tot i que no tenen significació estadística. En particular, els participants van trigar uns 25 minuts menys a entrar en el son REM durant la tardor en comparació amb la primavera. El son d'hivern es va caracteritzar per una mitjana de 30 minuts més de son REM que a la primavera. A més, la forma més profunda de son NREM va experimentar una caiguda significativa durant els mesos de tardor.

Implicacions i recomanacions

Tot i que el grup d'estudi era relativament petit i estava format per persones que tenien dificultats per dormir, aquestes troballes desafien la saviesa convencional. Malgrat la vida urbana moderna i la llum artificial, el son humà mostra una clara estacionalitat. L'estudi posa de manifest la necessitat de més investigacions en cohorts més grans d'individus sans per validar els resultats.

El doctor Dieter Kunz, l'autor corresponent de l'estudi, subratlla que els humans encara no han superat del tot la seva estacionalitat arrelada. Pot ser necessari ajustar els hàbits de son, inclosa l'hora d'anar a dormir i la durada, per alinear-se amb l'augment de la necessitat de son a l'hivern. Aquesta comprensió podria tenir implicacions més àmplies per als horaris escolars i laborals, cosa que suggereix la necessitat de tenir en compte els requisits de son estacionals.

Preguntes més freqüents (FAQ)

P: Què és la polisomnografia?

La polisomnografia és una eina de diagnòstic integral que s'utilitza per estudiar els patrons de son. Implica l'enregistrament i l'anàlisi simultània de diversos paràmetres fisiològics, incloses les ones cerebrals, la freqüència cardíaca, els moviments oculars i les contraccions de les cames.

P: Què va trobar l'estudi sobre els patrons de son estacionals?

L'estudi va trobar que els humans presenten variacions estacionals en la durada i l'estructura del son. Els participants van tendir a dormir més temps a l'hivern, van trigar menys temps a entrar en el son REM durant la tardor i van experimentar més son REM a l'hivern en comparació amb la primavera. A més, hi va haver una disminució significativa de la forma més profunda de son NREM durant els mesos de tardor.

P: Com es poden aplicar els resultats de l'estudi?

Els resultats suggereixen la importància de tenir en compte l'augment de la necessitat de son a l'hivern. Els ajustos als hàbits de son, com ara anar al llit abans, poden ser beneficiosos. L'estudi també planteja preguntes sobre l'alineació dels horaris escolars i laborals amb els patrons de son estacionals. Tanmateix, es necessiten més investigacions amb grups més grans d'individus sans per validar aquestes troballes.