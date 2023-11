Nou descobriment: els humans tenen canvis estacionals en els patrons de son

By

Un estudi recent realitzat a la Clinic for Sleep & Chronomedicine de Berlín ha revelat que els humans experimenten canvis estacionals en els seus patrons de son. La investigació, publicada a la revista Frontiers in Neuroscience, va implicar 188 voluntaris que van passar tres nits en un entorn de laboratori on es va controlar de prop el seu son.

L'estudi va trobar que durant els mesos d'hivern, els subjectes tendeixen a dormir més temps fins a 60 minuts. A més, els participants van trigar aproximadament 25 minuts menys a entrar en el son de moviment ocular ràpid (REM) a la tardor en comparació amb la primavera. De mitjana, els individus van experimentar uns 30 minuts més de son REM a l'hivern que a la primavera. Curiosament, hi va haver una disminució significativa del son d'ones lentes, la forma més profunda de son de moviment ocular no ràpid (NREM), durant els mesos de tardor.

Les troballes desafien la creença convencional que els humans han eliminat en gran mesura la influència de la llum solar en el seu comportament. Tot i viure en un entorn urbà ben il·luminat, els participants encara mostraven estacionalitat en els seus patrons de son.

Tot i que el grup d'estudi era relativament petit i estava format per persones amb insomni o depressió, la diferència en la durada del son entre l'estiu i l'hivern era probablement significativa. Es requereixen més investigacions que incloguin una mostra més gran i saludable per validar les troballes.

FAQ

P: Quines van ser les principals conclusions de l'estudi?

R: L'estudi va trobar que durant els mesos d'hivern, els participants dormien més temps i experimentaven més son REM en comparació amb la primavera. També hi va haver una disminució significativa del son d'ones lentes durant els mesos de tardor.

P: Els participants de l'estudi vivien en zones urbanes ben il·luminades?

R: Sí, els participants de l'estudi eren habitants urbans d'una gran metròpoli moderna on predomina la llum artificial.

P: Aquestes troballes són aplicables a totes les persones?

R: L'estudi va implicar persones amb insomni o depressió, de manera que calen més investigacions per determinar si aquests patrons de son són coherents a la població general.

P: Quines són les implicacions d'aquestes troballes?

R: Els resultats suggereixen que els humans tenen una estacionalitat inherent i els hàbits de son s'han d'ajustar per adaptar-se a l'augment de la necessitat de son durant l'hivern.

P: Quines recomanacions es van fer a partir de l'estudi?

R: Els investigadors suggereixen que anar al llit abans a l'hivern podria ajudar a millorar la qualitat i la durada del son.

